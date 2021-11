Kojić: Sud BiH želi amnestirati ratne zločince iz bošnjačkog naroda

BANJALUKA - Sud BiH, čije je Apelaciono vijeće ukinulo prvostepenu presudu nekadašnjem komandantu Trećeg korpusa tzv. Armije BiH Sakibu Mahmuljinu, očigledno želi amnestirati ratne zločince iz bošnjačkog naroda i time prikazati da se nisu desili zločini nad Srbima, izjavio je direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih Milorad Kojić.

"Zločini nad Srbima na ozrensko-vozućkom ratištu, za šta je prvostepeno Mahmuljin bio osuđen, jedni su od najbrutalnijih zločina gdje su, kako je to radila i 'Islamska država' 'nevjernicima' odsijecane glave. U Stogu je pronađena masovna grobnica sa 21 tijelom, od kojih je 17 bilo obezglavljeno“, rekao je Kojić Srni.

On je ukazao da to govori o brutalnosti zločina, ali da očigledno da Sudu BiH, koji je davno dotakao dno pravičnosti i pravde i jednakosti građana pred zakonom, to ništa ne znači i donosi takve skandalozne odluke.

Kojić je naglasio da takvo, bošnjačko, instruisano pravosuđe na nivou BiH, koje želi da mijenja karakter rata, ne treba da postoji.

"Nismo bili zadovoljni ni sa prvostepenom presudom u dijelu visine izrečene kazne i nadali smo se da će drugostepeno vijeće uvažiti žalbu tužilaštva i za takve brutalne zločine dosuditi maksimalnu kaznu", naglasio je Kojić.

Apelaciono vijeće Suda BiH poništilo je prvostepenu presudu nekadašnjem komandantu Trećeg korpusa tzv. Armije BiH Sakibu Mahmuljinu kojom je bio osuđen na 10 godina zatvora jer nije spriječio zločine koje su počinili pripadnici Odreda "El mudžahid" na području Vozuće i Zavidovića.

Postupak se sada upućuje drugostepenom vijeću na dalje odlučivanje.