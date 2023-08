Kojić: Sudija Numanović ni na koji način nije učestvovala u pomaganju Sulejmanoviću

GRADAČAC – Sutkinja Lejla Numanović nije donijela odluku o određivanju mjera Nerminu Sulejmanoviću jer PU Gradačac nije dostavila dokaze o njegovom nasilju, već je samo dostavila službenu zabilješku, rekla je Slobodanka Kojić, predsjednica Opštinskog suda u Gradačcu.

Dodala je da povezivanje sutkinje Numanović sa Sulejmanovićem nije prihvatljivo jer ona živi u Tuzli, te samo radi u Gradačcu.

"Numanovićeva ni na koji način nije učestvovala u pomaganju Nerminu Sulejmanoviću. To što se pisalo na društvenim mrežama je neistina", navela je Kojićeva.

Ona je obrazložila da je tačno da je policija podnijela zahtjev u kojem stoje određene činjenice, ali koje nisu potkrijepljene dokazima.

"Činjenice se moraju dokazati, a to ovdje nije bio slučaj. Imali smo samo službenu zabilješku PU Gradačac, te izjavu da je oštećena Nizama Hećimović odbila dati izjavu. Zakon o krivičnom postupku, nasilju o porodici i prekršajnom postupku kaže da dokaze za sud prikuplja policija i tužilaštvo. To nije posao sudije. On donosi odluku na osnovu onoga što policija dostavi", istakla je Kojićeva.

Ona je zatim pročitala službenu zabilješku u kojoj su, kako je rekla, vjerovatno pobrkani datum jer se navodi da je sačinje 27.7., a nasilje je bio sa 3. na 4. avgust, a Sulejmanović saslušan 4.8.

"Dalje piše da je Nizama Hećimović prijavila svog nevjenčanog supruga za napad koji se desio 3. na 4. avgust u porodičnoj kući iz koje se odselila, a da je Sulejmanović potom uputio niz prijetnji zbog čega je ugasila telefon kako ne bi primala poruke. Potom se navodi da su policijski službenici otišli po navedenoj prijavi, pronašli Sulejmanovića koji je negirao navode prijave i izjavio da Nizami nije upućivao nikakve prijetnje niti je imao ikakav kontakt s njom, o čemu je upoznat istražitelj OKP PU Gradačac. Je li vi vidite šta iz ove službene zabilješke? Ne znam na osnovu čega su napravili zahtjev jer nisu sačinili ni popis povreda i dešavanja", upitala je Kojić.

Takođe, kako je rekla Kojićeva, policija nije dostavila podatak da je Sulejmanović kažnjavan ranije.

"Javnost je opravdano uznemirena, a i ja sam lično zbog ovog zločina. Nemam informaciju da li je VSTS pokrenuo disciplinski postupak protiv sutkinje Numanović. Trenutno je na bolovanju i jako je lošeg psihičkog stanja nakon svega. Mislim da je potrebno mijenjati zakone koji bi za nasilnike trebali biti mnogo rigorozniji", dodala je novinarima Kojićeva.

Podsjećamo, Nermin Sulejmanović je u petak brutalno ubio svoju nevjenčanu suprugu Nizamu Hećimović, te snimao to i objavio na Instagramu. On je ubio još dvije osobe, te tri ranio, da bi se nakon toga ubio.