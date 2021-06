Kojović ostaje predsjednik Naše stranke do Kongresa

SARAJEVO - Na današnjoj sjednici Predsjedništva Naše stranke sugerirano je Glavnom odboru da se Kongres na kojem će biti biran novi predsjednik održi u septembru.

Do tada na mjestu predsjednika ostaje Predrag Kojović. Obje odluke donijete su jednoglasno.

"Svi članovi Predsjedništva pokazali su želju da iz situacije koju je uzrokovala moja ostavka izađemo još složniji i snažniji. Predsjedništvo je predložilo da ostavku prolongiram do septembra kada će biti, nakon što to Glavni odbor Naše stranke potvrdi, održan Kongres na kojem će se birati nova predsjednica ili predsjednik. Prihvatio sam taj prijedlog i on je podržan od svih članova Predsjedništva, jednoglasno, što pokazuje da se radi o početku jednog procesa iz kojeg ćemo izaći još jači", rekao je Kojović u obraćanju novinarima nakon sjednice Predsjedništva.