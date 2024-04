Kolaps u Banjaluci, gužve sve do Kampusa (FOTO, VIDEO)

BANJALUKA – Uoči održavanja mitinga "Srpska te zove" na banjalučkim ulicama stvorene su velike saobraćajne gužve čemu svjedoče i čitaoci "Nezavisnih novina".

Kako se može vidjeti u snimku, gužva je u Aleji Svetog Save u blizini Kampusa.

Foto: Dražan Pozderović

Podsjećamo, prema najavama iz Policijske uprave Banjaluka, danas popodne zatvaraju se ulice: Ulica Kralja Petra I Karađorđevića na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Olimpijskih pobjednika do raskrsnice sa Bulevarom cara Dušana, zatim Ulica Olimpijskih pobjednika na dijelu od raskrsnice sa Bulevarom srpske vojske do raskrsnice sa Ulicom Prvog krajiškog korpusa, kao i Ulica Kninska na dijelu od raskrsnice sa Bulevarom cara Dušana do raskrsnice sa Ulicom Milana Tepića.

Zatvorene će biti i Ulica Vidovdanska na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Milana Tepića do raskrsnice sa Ulicom Vuka Karadžića, kao i Ulica Prvog krajiškog korpusa na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Vuka Karadžića do raskrsnice sa Ulicom Olimpijskih pobjednika.

Obustava saobraćaja biće na snazi sve dok to bude bilo potrebno.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.