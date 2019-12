Komemoracija Nedeljku Mitroviću u Banskom dvoru

BANJALUKA - Dugogodišnji predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović biće sahranjen danas na banjalučkom groblju "Sveti Pantelija".

U Banskom dvoru se održava komemoracija, a Mitrović će biti sahranjen u 13 časova.

U saopštenju se ističe da se Mitrović od kraja rata aktivno bavio procesom traženja nestalih Srba, s obzirom na to da je i sam bio pogođen nesrećenim slučajem jer je njegov 19-godišnji sin Slaviša nestao u septembru 1995. godine, prenosi ATV.

Od tada pa do smrti Mitrović je učestvovao u svim aktivnostima koje su se ticale traženja nestalih, te je i sam bio jedan od osnivača Organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske februara 1996. godine, a potom je učestvovao i u stvaranju Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila decembra 1997. godine.

Mitrović je obavljao i dužnost predsjednika Gradske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Banjaluka od 1998. do 2000. godine i od 2004. do 2006, te predsjednika Komisije za traženje nestalih Srba od 2001. do 2003. godine.

Od 2006. do 2019. godine Mitrović je bio predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila, a vršeći tu poziciju dao je nemjerljiv doprinos borbi za istinu o stradanju srpskog naroda, te procesuiranju ratnih zločina počinjenih nad srpskim narodom, navodi se u saopštenju.

Iz Republičke organizacije naglašavaju da je želja za istinom i pravdom bila njegova vodilja sve vrijeme, ali da, nažalost, istinu o stradanju svog djeteta i posmrtne ostatke nije pronašao i dostojno sahranio - otišao je ne saznavši sudbinu sina.

Mitrović je učestvovao i u osnivanju drugih nevladinih organizacija, Saveza logoraša, Žena žrtava rata Republike Srpske, Udruženja "7. februar", gdje je bio predsjednik Skupštine.

Nedeljko Mitrović preminuo je u srijedu, 4. decembra, u Beogradu u 78. godini.