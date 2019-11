Komisija prihvatila Tegeltiju za predsjedavajućeg Savjeta ministara

SARAJEVO – Komisija za imenovanje Vijeća ministara BiH dala je pozitivno mišljenje za imenovanje Zorana Tegeltije za Predsjedavajućeg Vijeća ministara.

Komisija je sa osam glasova za, šest protiv i nijedan suzdržan prihvatila Tegeltiju za predsjedavajućeg Vijeća ministara.

Glasovi koji su bili protiv moraju biti obrazloženi.

Komisija svoju odluku dostavlja Predstavničkom domu BiH.

Staša Košarac, koji je predsjednik Komisije, imenovan je za izvjestioca u Predstavničkom domu BiH.

Tegeltija je novinarima nakon sjednice rekao da nikada nije govorio da neće podsticati odluke iz RS, nego je rekao da RS ne može sama i da za sve treba konsenzus.

Kaže da ga uvijek optužuju čim dođe na neku poziciju. On je potvrdio da je pravosnažno osuđen i da mu je žao što s pravnim timom nije bolje iskordinirao neke odluke.

O prioritetima nije htio govoriti ni novinarima, ali je rekao da hoće da obavi konsultacije sa strankama koje su ga podržale. Ponovio je da će u fokusu njegovog rada biti ekonomija i evropske integracije.

Što se tiče kompletiranja Vijeća ministara, Tegeltija je rekao da će na sljedećoj sjednici biti spreman da predstavi svoj program, te da još nema potvrdu o tome kada će biti zakazana sjednica.

"Biću spreman odmah nakon potvrđivanja da sastavim Savjet ministara i pošaljem na ratifikaciju u Predstavnički dom. To treba završiti što prije, jer će biti teško ukoliko do kraja ove godine ne usvojimo globalni fiskalni okvir, mislim da sve to možemo završiti do početka praznika", rekao je Tegeltija novinarima.