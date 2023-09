Komisija traži saslušanje Forte zbog javnih poslova koji su ustupljeni privatnicima

SARAJEVO - Komisija za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH zatražiće javno saslušanje Edina Forte, ministra transporta i komunikacija BiH, i još 12 osoba u vezi sa javnim poslovima koje je ovo ministarstvo prenijelo na institute, školske ustanove i privatne firme, jer u prethodnih šest mjeseci, i pored urgencija, nisu uspjeli dobiti podatke u vezi sa tim poslovima, posebno kada je riječ o finansijama.

Inače, postupajući po zahtjevu Komisije za saobraćaj i komunikacije BiH iz februara ove godine, Ministarstvo transporta i komunikacija BiH dostavilo je u aprilu informaciju o dodjeli poslova iz pet oblasti i to homologacije vozila, dijelova, uređaja i opreme vozila, zatim sertifikovanja vozila, stručnog osposobljavanja vozača u drumskom prevozu, usklađivanja međudržavnih i međuentitetskih redova vožnje, te izdavanja međunarodnih dozvola. Problem je u tome što ta informacija nije sadržavala ključne podatke koji su traženi, a to je koliko je sredstava uplaćeno u budžet od 2013. do 2022. godine, zatim koliko su preduzeća i institucije imali prihoda po osnovu tih poslova, koja su to preduzeća i koliko je izvršeno inspekcijskih nadzora nad radom tih preduzeća i institucija.

Nakon što je razmotrila ovu nepotpunu informaciju, Komisija za saobraćaj i komunikacije zaključkom je tražila da Ministarstvo transporta i komunikacija BiH u roku od 15 dana dostavi tražene podatke, međutim, bez ikakvog objašnjenja nije im dostavljeno ništa.

"Javnim saslušanjem želimo da vidimo kome to Ministarstvo i pod kojim uslovima daje javna ovlaštenja da naplaćuje takse i radi poslove. Niko ne kontroliše cjenovnik svega toga. Ministarstvo skriva podatke, posebno kada je riječ o finansijama i uopšte nam nisu dostavili odgovore na postavljena pitanja, iako određeni iznos sredstava pripada budžetu BiH. Nikada nismo dobili nijednu potvrdu da je ijedna marka uplaćena u budžet", rekao je Šemsudin Mehmedović, poslanik SDA u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i član Komisije za saobraćaj i komunikacije, dodajući da očekuje da Komisija na sjednici 20. septembra donese odluku o javnom saslušanju.

Okidač za traženje podataka u vezi sa javnim poslovima koji su preneseni drugima je to što je Ministarstvo transporta i komunikacija BiH pripremilo odluku prema kojoj sva javna ovlaštenja prenose na Spoljnotrgovinsku komoru, koja je van svake kontrole i koja prikuplja i troši sredstva bez ikakvog nadzora.

"To je bila kap koja je prelila čašu i da kroz javno saslušanje vidimo šta to Ministarstvo radi i ko uopšte kontroliše uzimanje novca građana", rekao je Mehmedović.

Zanimljivo je i da je u informaciji koju je dostavilo Ministarstvo transporta i komunikacija BiH navedeno da se ne ostvaruju prihodi u budžet po osnovu stručnog osposobljavanja upravitelja prevoza i vozača u međunarodnom drumskom prevozu, iako je cjenovnikom utvrđeno da se pet odsto sredstava uplaćuje na jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine.

U poslovima koje je Ministarstvo transporta i komunikacija BiH prenijelo na privatne firme i neke institucije okreće se veliki novac. Primjera radi, proces homologacije u BiH košta od 90 do 280 KM po vozilu, a ako se uzme u obzir da je u prošloj godini u BiH uvezeno više od 55.000 vozila, jasno je o kolikom novcu se radi. Najviše je uvezeno putničkih vozila, gdje je cijena homologacije oko 250 KM po vozilu.

Juče smo pokušali dobiti i odgovor iz Ministarstva transporta i komunikacija BiH u vezi sa javnim saslušanjem, ali do zaključenja ovog broja "Nezavisnih" nisu nam odgovorili na pitanja.

Osim ministra Forte i još četiri zvaničnika Ministarstva transporta i komunikacija, Komisija za saobraćaj i komunikacije traži i saslušanje predstavnika firmi "Centar motor" iz Širokog Brijega, Centar za automobilsko inžinjerstvo iz Banjaluke, "Sirius 210" takođe iz Banjaluke i Centar za cestovni promet iz Sarajeva, koji rade homologaciju i sertifikovanje vozila. Takođe, traži se i saslušanje predstavnika Spoljnotrgovinske komore, Srednje strukovne škole "Veritas" iz Širokog Brijega, Instituta za privredni inžinjering iz Zenice i Instituta za saobraćaj i komunikacije iz Sarajeva.