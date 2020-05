Komisija za koncesije BiH: Nabrojali planove, a ne šta su uradili

BANJALUKA - Komisija za koncesije BiH, koja od svog postojanja nije izdala nijednu koncesiju, i ove godine dostavila je izvještaj o svom radu, iz kojeg se može zaključiti da opet nisu uradili ništa i u kojem su pobrojali uglavnom ono što su planirali uraditi.

"U izvještajnom periodu nije bilo aktivnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesija po ovom osnovu niti u oblasti transporta niti u oblasti energetike. Takođe, nije bilo spornih predmeta u kojima bi Komisija, u svojstvu zajedničke komisije, odlučivala kako je to predviđeno Zakonom o koncesijama BiH", navodi se u izvještaju.

Umjesto izvještavanja o tome šta je urađeno, najveći dio izvještaja odnosi se na planove rada i na objašnjavanje šta je Komisija za koncesije, koja je njena uloga i koja je procedura dodjele koncesije. Jedina aktivnost ove institucije bila je ta što su zajedno s ekspertima iz EU i državnim službenikom iz Direkcije za evropske integracije radili analizu odredaba iz Direktive o koncesijama koje se moraju prenijeti u domaće zakonodavstvo. Eksperti EU u Komisiji za koncesije BiH su boravili od 25. februara do 1. marta 2019. godine.

"U ovom nacrtu izvještaja govori se šta je bilo planirano u 2019. godini, a šta je od toga urađeno i zašto nešto od planiranog nije bilo moguće realizovati", rekli su nam u Komisiji za koncesije BiH.

U izvještaju se ističe i to da je Program rada Komisije za koncesije BiH usvojio Savjet ministara BiH na sjednici održanoj 22. januara 2019. godine, te da im je za sprovođenje tog programa odobren budžet u iznosu od 1.059.000, a koji je izvršen u iznosu od 694.872 KM.

"Komisija je u 2019. godini uradila ono što je navedeno u izvještaju i ništa se posebno ne može isticati jer to su bile planirane i ostvarene aktivnosti tokom 2019. godine", odgovorili su nam iz Komisije za koncesije BiH na pitanje šta je ono što bi posebno istakli da su uradili tokom prošle godine.

Iako se radi o izvještaju o radu u 2019. godini, Komisija za koncesije BiH napisala je nekoliko rečenica i o tome šta planiraju da urade u ovoj godini. Kako su naveli, još ranije su poslali upitnik državnim institucijama kako bi saznali kolika je potreba službenika za znanjima iz oblasti koncesija, a nakon toga i statistički obradili odgovore koji će biti osnov Programa o edukaciji za oblast koncesija. Taj program planira se završiti do sredine 2020. godine, mada, kako navode u Komisiji za koncesije BiH, "to je sada upitno zbog novonastale situacije u BiH, kao i cijelom svijetu, odnosno pandemije izazvane virusom kovid-19".

Inače, Komisija za koncesije BiH od svog postojanja do danas nije izdala nijednu koncesiju i pored toga što je dosad potrošila više od deset miliona KM, a koji su uglavnom otišli na plate zaposlenih i zakup poslovnog prostora za smještaj u Banjaluci. O čemu se zapravo radi možda najbolje ilustruje podatak da je svim članovima Komisije za koncesije BiH odavno istekao mandat, što ih nije spriječilo da redovno primaju naknade, koje se kreću oko 3.000 KM. Pojedinim članovima mandat je istekao još 2009. godine.

Nešić traži ukidanje Komisije

Predsjednik DNS-a Nenad Nešić, koji je i poslanik u Predstavničkom domu BiH, juče je u parlamentarnu proceduru uputio inicijativu za ukidanje Komisije za koncesije BiH.

"Od 2005. pa do kraja 2019. godine Komisija za koncesije BiH je potrošila 15,5 miliona KM. Broj zaposlenih se kretao do 10 do 14. Danas je 10. Znate li koliko je BiH za to vrijeme odobrila koncesija i koliko je zahtjeva za koncesione projekte predato? Nula", rekao je Nešić i dodao da ovu instituciju treba odmah ukinuti, a novac preusmjeriti tamo gdje je potrebniji kao što su podsticaji za poljoprivredu i privredu.