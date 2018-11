Komšić: Biću predsjednik svih građana ove zemlje

SARAJEVO - Željko Komšić, hrvatski član Predsjedništva BiH, rekao je danas nakon inauguracije da mu je čast što ima priliku ponovo zastupati interese BiH poručujući da će biti predsjednik svih građana ove zemlje.

"Zakleo sam se i to neće biti iznevjereno. Zalagat ću se za sve građane BiH kao i za civilizacijske tekovine. U vrhu mojih prioriteta bit će rad na vladavini prava i afirmacija demokratskih tekovina. Bez borbe protiv svakog oblika diskriminacije ne može biti slobode. Građani BiH trebaju znati da ću biti pobornik svake vrste ravnopravnosti. Naša država utemeljena je na principima antifašizma i vrijeme na nas stavlja izazov da pokažemo Evropi kako baštinimo civilizacijske i evropske vrijednosti", rekao je Komšić.

Dodao je kako je ideja antifašizma protkana vizijom jednakosti i zajedništva i da našu zemlju samo to može odvesti u bolju budućnost i okruženje.

"Nema odgovornosti prema državi ukoliko se tolerišu kriminal, korupcija i nesigurnost građana iz kojeg izvire beznađe i siromaštvo koje tjera građane iz BiH. Mi moramo da gledamo u budućnost. Budućnost BiH je članstvo u NATO-u i EU. To su garanti sigurnosti naših građana. BiH ne treba biti objekat nego subjekat međunarodnih odnosa i zato treba jačati saradnju sa Hrvatskom, Srbijom, Crnom Gorom, Makedonijom i Slovenijom. Prioritet je i jačanje naše ekonomske pozicije i borba protiv stranih utjecaja na izborni proces", rekao je Komšić.

Najavio je i da će se zalagati za promjenu mehanizma koordinacije, a podvukao je i da neće propustiti priliku aktiviranja MAP-a i zagovaranja politika koje BiH vode naprijed.

Na pitanje zašto hrvatski člna Predsjedništva iz prethodnog mandata DRagan Čović nije bio na inauguraciji, Komšić je reako da to nema veze sa njegovim izborom, ali da ne može da prestane da se čudi kako se odrasli ljudi ponašaju poput male djece.

Kazao je da je njegova funkcija da štiti sve građane.

"Doživljavam to kao obavezu da prema svima postupam na isti način i neću raditi ni na čiju štetu. To što vas neko osporava ili ne voli, to ne znači ništa ako želite da obavljate svoju funkciju u skladu sa Ustavom", istakao je Komšić.

Govoreći o pitanju Pelješkog mosta, oko kojeg u prethodnom Predsjedništvu nije bilo saglasnosti, novi hrvatski član je rekao da nema ništa protiv da razgovara sa zvaničnicima Hravtske, ali da će štititi interese BiH.