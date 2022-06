Komšić: Dodik dobio odbijenice za samite u Solunu i Ohridu

SARAJEVO - Željko Komšić, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine, kazao je da su domaćini samita u Solunu i Ohridu odbili učešće Milorada Dodika, srpskog člana Predsjedništva, na tim skupovima.

On je za N1 dodao je da "mi u Sarajevu volimo misliti da je to poruka Dodiku".

"Dosad je praksa bila da ide predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Tačno je da je Dodik pokušao učiniti sve da dođe u Solun, međutim poziv se odnosio samo na predsjedavajućeg (Šefik Džaferović). Kao i u životu, nepristojno je nekom dolaziti u kuću kad te nije zvao", rekao je Komšić.

Na pitanje da li je Makedonija poslala obavještenje da Dodik ne može ići ni u Ohrid rekao da je poziv upućen predsjedavajućem i nije prenosiv.

"Tako glasi vijest koja je došla iz Sjeverne Makedonije. Džaferović nije bio u mogućnosti da otputuje dolje i donesena je odluka da ide Dodik, ali su oni odgovorili da se poziv samo odnosi na Džaferovića. Mi u Sarajevu volimo misliti da je to poruka Dodiku, ali vam niko iz diplomatije, vjerovatno, to neće potvrditi", dodao je Komšić.

On je na pitanje o najavi Dodika da će pokrenuti tužbu protiv Kristijana Šmita upitao kojem sudu se on misli obratiti i šta je Šmitova inkriminacija.

"To je nastavak Dodikovog obračuna sa Šmitom. Ne znam na šta se žali? Šta hoće? Mislim da ni on sam nema pojma o čemu je riječ, pa će to njegov pravni tim nešto 'spetljati'. Vidjećemo", rekao je Komšić.