Komšić: Dodik odbio rješenje za migrantsku krizu

SARAJEVO - Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik pokazao je danas svojim glasanjem da ne želi rješavanje migrantske krize u BiH, izjavio je član Predsjedništva BiH Željko Komšić.

"Nadam se da će do održavanja sljedeće sjednice Predsjedništva, gospodin Dodik promijeniti mišljenje, kao što je to već radio dosada. Treba podsjećati stalno na to da je, upravo gospodin Dodik, bio prvi koji je predložio izvođenje pripadnika Oružanih snaga BiH na granice. Koliko se sjećam, u maju mjesecu prošle godine pitao je zbog čega armija postoji, šta rade, ako ne mogu stati na granice. Nadam se da će se ponovo predomisliti, ali u korist građana ove zemlje i rješavanja ovog gorućeg problem", saopštio je Komšić.

Dodao je da je danas podržao Dodikov prijedlog zaključka.

"To ću uvijek uraditi ukoliko smatram da ide u korist ove zemlje", rekao je Komšić