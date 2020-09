SARAJEVO - Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH, predložio je da BiH odmah pristupi "malom Šengenu", rekao Željko Komšić, hrvatski član Predsjedništva.

"Naš stav je drugačiji, da se vidi šta to znači za BiH i kako to korenspondira sa drugom inicijativama. Tražićemo od Vijeća ministara da provjeri šta bi to značio i kakvi su uslovi", rekao je Komšić, nakon sjednice Predsjedništva.