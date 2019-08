Komšić: Građanska BiH je politička ideja za koju živim

SARAJEVO - "Nadam se da Milorad Dodik neće i dalje žrtvovati svog kandidata za predsjedavajućeg Savjeta ministara, samo zato kako bi i dalje bio u prilici da nepoštivanjem zakona i odluka institucija BiH i nepoštivanjem međunarodno preuzetih obaveza blokira formiranje vlasti", kaže u intervjuu za "Glas" Željko Komšić, predsjedavajući Predsjedništva BiH. On je takođe rekao da je građanska Bih politička ideja za koju živi i od koje nikada neće odustati.

"Dodik sada nosi taj teret. Do kada će ga nositi, to ćemo da vidimo. Sumnjam da on želi da ga, posebno u Evropskoj uniji, shvate kao glavnog kočničara. Za sada to, na njegovu, pa čak i na moju žalost, jer smo kolege u Predsjedništvu, on jeste", tvrdi Komšić.

Komšić kaže da je BiH od Dejtona do danas prevazišla mnoge krize, te da "ovo nije prva, a, nažalost, ni zadnja".

"Ovo nije prva, a nažalost ni zadnja. Pravo je pitanje ko proizvodi tu krizu. Oni koji nepoštivanjem zakona i odluka institucija BiH žele da vode političke procese u državi. To nije moguće nigdje, pa nije ni u BiH. Ako bi se ovo što se sada dešava moglo nazvati najvećom krizom, postavlja se pitanje kako bismo sutra mogli nazvati stanje u kojem se politički procesi vode van poštivanja zakona i odluka institucija. To je gore od 'najveće krize'. Neću dopustiti to da je jedini način da se izađe iz 'najveće krize'. Politike koje ispoljavaju takvu aroganciju moraju znati da je prošlo vrijeme kada se zbog mira u kući, odavde iz Sarajeva, bilo spremno da se zanemare i zakoni i interesi države", kaže Komšić.

On dodaje da je poštivanje zakona jedini način da se izađe iz političke krize.

"To je minimalno koliko je potrebno da se izađe iz te krize", kaže Komšić.

Na pitanje novinarke "Glasa", "kako je moguće da za sjednicu Predsjedništva BiH bude predloženo toliko spornih tačaka kao za ovu prošlu i ko je u Predsjedništvo poslao prijedlog Godišnjeg plana (ANP) jer ga nijedna institucija nije usvojila", Komšić odgovara:

"Predsjedništvo BiH je najviša institucija BiH i kao takvo zaduženo je za vođenje spoljne politike, a ANP je u domenu tih poslova. Zato se i jeste u Predsjedništvu najviše razgovaralo o ANP-u, naročito između kabineta u proteklim mjesecima. Ne treba ANP nama niko slati na rješavanje. Pozvani smo da se time bavimo. Pitate kako je moguće da se predlože sporne tačke. Pa moguće je. Ne vidim ništa čudno u tome. Neki prijedlozi se usvoje, neki odbace, neki iz ovog ili onog razloga stave na čekanje. Nažalost, rijetko se vidi da je nešto usvojeno".

Predsjedavajući Predsjedništva BiH kaže da se zalaže za građansku BiH i princip "jedan čovjek - jedan glas", te da od te ideje nikada neće odustati. Na pitanje da li je to udar na ustavnu strukturu Komšić odgovara da mu je "milo gledati kako ga za to optužuju oni koji se 20 godina ne bavi ničim nego tim".

"To je politička ideja za koju živim i od nje nikada neću odustati. Osim što je u skladu sa zapadnoevropskim uređenjem, osim što to izričito nalaže Mišljenje Evropske komisije, kao i presude Evropskog suda za ljudska prava, to je i civilizacijska vrijednost. Demokratija je vladavina većine. Dosta je više tih izlizanih fraza o preglasavanju. Da bi nešto bilo izglasano, nešto mora biti i preglasano. A što se tiče tih optužbi, milo mi je bilo gledati da mene za udar na ustavnu strukturu optužuju oni koji se dvadeset godina u politici ne bave ničim drugim nego time. Pozvao sam se na presude Evropskog suda za ljudska prava u kojima jasno stoji to u kojem pravcu se trebaju vršiti izmjene Ustava (od etničkog ka građanskom), a onda se digla kuka i motika na mene. Čuo sam i to da zazivaju pomoć OHR-a da ih brani od mene. Pa zamislite tog apsurda", rekao je Komšić za "Glas Srpske.

Mehmedagić dobro radi svoj posao

Komentarišući činjenicu da je Inspektorat Republike Srpske utvrdio da diploma direktora OBA Osmana Mehmedagića nije validna, Komšić kaže da Mehmedagić dobro radi svoj posao.

"Ne ulijevaju preveliko povjerenje (Inspektorat RS). Otkuda baš sada to? Nije Mehmedagić od juče. To mi se čini kao neka farsa. Znam samo da Mehmedagić dobro radi svoj posao, kao i OBA na čijem je čelu".

