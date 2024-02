Komšić: Mislim da sam našao osobu koja me može naslijediti u Predsjedništvu BiH

SARAJEVO – Željko Komšić, predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine, istakao je da misli da je pronašao pogodnu osobu koja bi mogla ući u trku za člana Predsjedništva BiH umjesto njega, jer se on na narednim opštim izborima neće moći kandidovati za tu poziciju.

On je to kazao nakon što ga je studentkinja u okviru tribine posvećene Danu nezavisnosti BiH na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu pitala zašto nije spremio nasljednika.

"Nemojte biti ubjeđeni da je to tako. Ostalo je još dvije i po godine do općih izbora, nemojte očekivati od mene da puno govorim o tom pitanju. Ali, vjerujte mi, da je to stvar o kojoj razmišljam. Mislim da sam pronašao pogodnu osobu. Ostaje mi samo da tu osobu ubijedim da krene u tom pravcu, mislim da može da pobijedi", odgovorio je on, prenosi N1.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.