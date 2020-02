Komšić: Ne mogu raspravljati sa Dodikovim bijesnim glistama

SARAJEVO - Željko Komšić, predsjedavajući Predsjedništva BiH komentarišući poziv Milorada Dodika, srpskog člana Predsjendištva BiH da podnese ostavku, kazao da "može imati razumijevanja za neka stanja Milorada Dodika, ali da ne može raspravljati sa njegovim bijesnim glistama o svemu".

"Pustite, ne želim da tumačim nešto što je rekao preko medija", kazao je Komšić.

"To što se njemu ne sviđa što sam ja u Predsjedništvu, moraće da se strpi barem još tri godine, a poslije ćemo da vidimo", kazao je Komšić.

On je rekao je da su svi članovi Predsjedništva bili obaviješteni u septembru ili oktobru da ide imenovanje ovog sudije Ustavnog suda BiH, da aktuelnom ističe mandat.

"Nisam ništa tajio, svi su imali taj dokument, a što se tiče pisma predsjednika Ustavnog suda BiH, ono dolazi na Predsjedništvo, ne dolazi meni, na to pismo sam pristojno odgovorio i ništa više. Imenovanje ustavnog sudije nije nadležnost Predsjedništva BiH, nego predsjednika Suda za ljudska prava u Strazburu. Predsjedništvo na to čak ne daje ni saglasnost, jer da daje saglasnost onda bi bila obavezna i sjednica, i razgovor, da se ta saglasnost postigne", rekao je Komšić.

Tvrdi da su "konsultacije o kojima Dodik govori neobavezujuća pravna kategorija".

"Na kraju krajeva ne bih ni učestvovao u takvim konsultacijama jer je to pravo predsjednika Suda za ljudska prava da imenuje sudije Ustavnog suda BiH. Međutim, ovdje je nešto drugo po srijedi, mogu da naslutim kroz svu ovu buku koja se pravi, ovdje je bio pokušaj Dodika da kroz procedure koje će on da interpretira, da se potpuno onemogući imenovanje sudija, stranaca u Ustavni sud od strane predsjednika Suda za ljudska prava. To je nešto što mu neće biti dopušteno", poručio je Komšić.

Ističe da, "ako neko misli da je, neko naivan u ovoj zgradi i u Sarajevu i da će kroz na silu interpretirane procedure i nešto što ne piše ni u Ustavu, da će onemogućiti imenovanje stranih sudija, vara se".

"Mogu razumijeti kolegu Dodika, on dolazi iz jednog dijela BiH gdje je njegova riječ i zakon i prva i posljednja, ali on se mora naviknuti da prvo čita dokumente, on se mora naviknuti da dolazi na posao, jer ne mogu ja odgovarati šta je to njegovim savjetnicima promaklo. On je na kraju krajeva mogao tražiti šta hoće, mogao je pisati i predsjedniku Ustavnog suda, ali im je promaklo, ako misli da je nešto urađeno protuustavno, neka se obrati Ustavnom sudu", kaže Komšić.

Na pitanje da li je Dodik prekršio zaključke NSRS jer je glasao na sjednici, Komšić je rekao da je Dodik glasao danas po svim tačkama dnevnog reda.

"Činjenica je da je Dodik došao na sjednicu, učestvovao, odlučivao i čak smo jednu tačku usvojili konsenzusom", rekao je Komšić.

Na pitanje kako komentariše izjavu Dodika da će onemogućiti i privremeno finansiranje institucija BiH, Komšić je rekao "neka on onda odgovara ljudima zašto nemaju plaća, to je odgovornost koju on preuzima na sebe".

"Ne bih se sa tim igrao na njegovom mjestu, ali znate kako je to sa gospodinom Dodikom, on je dosta plahovit čovjek, i mislim da je on taoc svojih riječi i postupaka, pa onda ima problem da se vrati korak unazad i da se pravda da nije popustio, tako je bilo i oko NATO-a", ističe Komšić.