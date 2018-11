Komšić: Plenkoviću i Kolindi poručujem da sjašu sa BiH

SARAJEVO - Novoizabrani član Predsjedništva BiH u hrvatskom nedeljniku “Nacional”, između ostalog, govori o tome čijim je glasovima izabran, šta očekuje od Hrvatske i šta Hrvatska može očekivati od njega.

“Ne bi bilo pametno zatezati odnose s BiH. Ono što mi tražimo od Zagreba je samo da shvate da mi nismo glupi Bosanci, da nam je stalo do ove zemlje i da se znamo boriti za njen interes”, rekao je u intervjuu za hrvatski tjednik Nacional novoizabrani član Predsjedništva BiH Željko Komšić.

Poručio je hrvatskom državnom vrhu da "sjaše s glave" te govorio o tome čijim je glasovima izabran, šta očekuje od Hrvatske i šta Hrvatska može očekivati od njega.

Histerija

“Očekivao sam da će to otprilike tako, ali moram priznati da me je najviše negativno iznenadio premijer Plenković. Zanimljivo je kako je on zajahao na tog divljeg konja nacionalizma, što nisam od njega očekivao. Pokušao sam shvatiti zašto to radi i čini mi se da je riječ o unutarnje-političkim razlozima. Vjerojatno je pritisnut populizmom predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović koja mu je visoko digla ljestvicu svojim ponašanjem na Svjetskom nogometnom prvenstvu, pa je i on krenuo u tu vrstu kampanje, želeći preuzeti mainstream na hrvatskoj političkoj sceni i nametnuti se kao lider. Time je, pretpostavljam, želio staviti u drugi plan sve drugo što ga guši, osim predsjednice”, rekao je Komšić.

Dodao je kako će sa ostalim kolegama u Predsjedništvu pokušati sanirati štetu od te vrste negativne kampanje "jer ni nama u BiH, a vjerujem niti Hrvatskoj, nije u interesu da imamo takvu vrstu odnosa".

“Nadam se da će ta histerija, jer ne znam kako bih drugačije nazvao te reakcije političara, ali i dobrog dijela medija, ipak prestati. Treba hladne glave pristupiti nekim pitanjima i nema nam druge. Moramo surađivati, htjeli ne htjeli Zagreb i Sarajevo, kao i Sarajevo i Beograd”, rekao je Komšić.

Govoreći o kritikama Izbornog zakona te o kritikama njegovog izbora u Predsjedništvo, rekao je kako se "boji da oni nisu pročitali odluku Ustavnog suda i to je njihov problem".

“Jer u toj odluci stoje druge stvari, a ne promjena Izbornog zakona. Odluka Ustavnog suda je prilično jasna i ako se već žele upuštati u tu vrstu rasprave, neka je prvo pročitaju. Ako im je to malo previše komplicirano, neka pogledaju mišljenje OHR-a, jednog nepristranog tijela, Venecijanske komisije o cijelom tom slučaju. Ona su potpuno suprotna onome o čemu oni pričaju”, rekao je.

Na pitanje jesu li za njega glasali samo Bošnjaci, Komšić je rekao kako ima tačne podatke ko je glasao za njega.

“Naravno da za mene nisu glasali samo Bošnjaci. Imamo mi tačne podatke po općinama. Ako izbacimo ono što su pokrali u općinama gdje je na vlasti HDZ, koliko su listića proglasili nevažećim, još je uvijek jedan dio Hrvata glasao za mene. No ne želim ulaziti na taj teren, ni govoriti o tome kako su radili birački odbori. Izbor članova Predsjedništva BiH reguliran je Ustavnim zakonom i Izbornim zakonom. Prema njima, za članove Predsjedništva iz Federacije, za dva člana, glasaju svi građani iz Federacije. To je jedna izborna jedinica. Legalitet prolazi iz Ustava, kao i legitimitet izabranih”, rekao je.

Kaže kako se nalazi u čudnoj situaciji u kojoj mora objašnjavati da je dovoljno pametan čovjek da ne radi protiv sebe.

“Sve što oni meni prigovaraju ispada da svjesno želim okrenuti Hrvate u BiH protiv sebe”, rekao je i naveo kako smatra da će BiH postati normalna država tek kada će odnos institucija biti isti prema svim njenim građanima, bez obzira na njihovu nacionalnost.

Jednaki građani

“Što se tiče jezika, ne znam više kako da im odgovorim a da me čuju. Moje dijete ide u Katolički školski centar i tamo uči hrvatski jezik, to joj piše u đačkoj knjižici. Ja nju savršeno razumijem i ona mene, kao i moju suprugu. U čemu je problem? Kad smo već kod toga, ja sam kršten u ono mračno doba u crkvi sv. Ante i dolazim iz tog miljea koji je bio duboko religiozan. No ja sam ateist i do svog uvjerenja došao sam životnim iskustvom. Što se tiče mog odnosa prema Hrvatima, uvijek ću se boriti za sve ono do čega je ljudima u ovoj zemlji stalo, ako ne ide na štetu države. Meni su građani ove države jednaki i ako je to moj krimen, spreman sam ga nositi”, rekao je Komšić.

Na pitanje zašto je politiku susjedne Hrvatske koristio u kampanji, rekao je kako je to zbog miješanja u unutarnje stvari BiH.

“Jesam bio kritičan prema predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović i premijeru Plenkoviću, ali to je zato što ti ljudi nikako, oprostite na izrazu, da nam sjaše više s glave. Moja je poruka: pustite nas na miru”, rekao je Komšić za Nacional.

(Oslobođenje)