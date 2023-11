Komšić: Predsjedništvo će raspravljati o navodima o ruskim kampovima

SARAJEVO - Predsjedavajući Predsjednštva BiH Željko Komšić rekao je da će Predsjedništvo BiH raspravljati o navodima o postojanju terorističkih ćelija i ruskih kampova u BiH o čemu će od nadležnih tražiti informacije.

"Tražićemo zvaničnu informaciju, prije svega, od onih organa kojima je to posao, od onih koji su to iznijeli i od Obavještajno-bebjednosne agencije /OBA/ koja je dužna da to zna, prati i izvještava institucije BiH", rekao je Komšić novinarima.

On je dodao da sve ono što se u tom smislu iznosi mora biti potkrijepljeno činjenicama.

Komentarišući sadržaj pisma državnih parlamentaraca iz Republike Srpske o opasnosti od terorizma zbog postojanja paradžemata u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zukan Helez, ministar odbrane odgovorio je tvrdnjama o paravojnim formacijama u Republici Srpskoj.

“Imamo mi podatke gdje se vrši obuka na prostoru RS sada, trenutno na nekoliko lokacija, mladih momaka, mladih ljudi, da budu vojno sposobni, obuka i nekih ljudi iz Rusije i to smo mi evidentirali”, naveo je Helez za N1.

Ova izjava izazvala je buru političkih reakcija, a tokom dana ministar ju je dopunio tvrdnjom da se vježbe paravojnih grupa odvijaju u Rogatici i Magliću.

Iz Tužilaštva su se oglasili o njegovim izjavama.

"Nakon iznesenih medijskih navoda ministra odbrane u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, g. Heleza, u Tužiteljstvu BiH u Odsjeku za terorizam, formiran je predmet kojim je zadužen postupajući tužitelj", rekao je za "Nezavisne novine" Boris Grubešić, portparol Tužilaštva BiH.

Prema njegovim riječima, u okviru predmeta, ministar će biti pozvan da da iskaz, te prezentuje sve informacije, dokaze i činjenice kojima raspolaže.

"Podsjećamo da sve instucije, nositelji funkcija, kao i građani imaju zakonsku obavezu prijavljivanja nadležnim institucijama svih saznanja o počinjenim kaznenim djelima, kao i počiniteljima", naveo je Grubešić.

