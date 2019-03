Komšić: Presuda predstavlja minimum pravde za žrtve

SARAJEVO - Član Predsjedništva BiH Željko Komšić komentarisao je današnji ishod izricanja pravosnažne presude Radovanu Karadžiću u Hagu.

"Današnja presuda predstavlja minimum pravde za sve žrtve, Bošnjake i Hrvate, koji su sistematski istrebljivani u sklopu genocidnog projekta stvaranja Republike Srpske. Danas, prije svega, moramo biti u mislima sa preživjelima i porodicama žrtava genocida. Nažalost, ova presuda neće nadoknaditi svu bol i traume koje su preživjeli, ali predstavlja djelomičnu satisfakciju da će za svo zlo koje im je naneseno snositi odgovornost njegov glavni kreator", navodi Komšić.

"Ne postoji primjerena ovozemaljska kazna za zločine koje je Radovan Karadžić sa svojim saradnicima počinio, stavljajući na stub srama sve one koji su ga u tome podržavali, ali i one koji ga danas brane. Žalosno je da, i nakon 24 godine od završetka rata, imamo one koji ga pokušavaju na različite načine rehabilitovati u očima vlastitih građana, te i dalje nastavljaju propagirati ideologiju mržnje. Ova presuda ostaje kao trajno pisano svjedočanstvo i pouka generacijama koje dolaze da ni jedno zlodjelo ne ostaje nekažnjeno", poručuje Komšić.