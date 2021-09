Komšić: Šmit zauzeo jednu stranu

SARAJEVO - Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić rekao je da loše što je Kristijan Šmit, visoki predstavnik u BiH, zauzeo jednu stranu.

"Čim vi to uradite, u problemu ste. Onda sve što radi dalje će izazivati sumnju", kazao je Komšić, nakon današnjeg razgovora sa ambasadorima EU u BiH.

Komšić kaže da je na sastanku razgovarano i sa Angelom Merkel, njemačkom kancelarkom i da je ona kazala da Šmitov stav nije zvaničan stav Njemačke.

Dodaje da se na Šmitovom skupu čule "strašne" izjave o Sarajevu i jednom narodu.

"Nikad Sarajevo nije bilo mjesto koje je pripadalo samo jednom narodu, uvijek je bilo mjesta za svakoga. Danas pričamo o tome jer ima ljudi koji izađu i lupnu glupost", ističe Komšić i dodaje njemačka vlada nije svoju politiku promijenila ni za milimetar, a Šmita treba pitati za njegove izjave.

Dodao je da je su na sastanku osnovne teme bile blokade koje su na snazi, posebno one koje se odnose na održavanje izbora naredne godine.

O ograničavanju mandata članova Predsjedništva, opciju koja se pojavila kao mogućnost djelovanja visokog predstavnika, Komšić je kazao da to nije ni pravno moguće jer je to dio Dejtonskog sporazuma, a to Šmit ne može mijenjati.