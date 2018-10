Komšić: Za mene je Kosovo nezavisna država

SARAJEVO - Izabrani član Predsjedništva BiH iz redova hrvatskog naroda Željko Komšić izjavio je danas da je za njega Kosovo nezavisna država, ali da je sa Miloradom Dodikom u Predsjedništvu malo vjerovatno da BiH promjeni odluku o Kosovu.

"Nemam dilemu da je Kosovo nezavisna država. Odmah da znate da je to moje mišljenje... Rekao sam da je Kosovo nezavisna država i da bi BiH bilo pametno da to uradi, ali sa Miloradom Dodikom u Predsjedništvu ja čisto sumnjam da ćemo doći do te odluke, ali ne krijem svoj stav", rekao je Komšić.

Dodaje da želi da se odnosi Srbije i Kosova riješe na način da su to odnosi dvije susjedne i prijateljske države.

Kada je riječ o situaciju u BiH, on smatra da nije na pomolu dugotrajna ustavna i politička kriza kako mnogi predviđaju.

"Mislim da nije, barem ja ne vidim nikakav razlog za nju, ni institucionalni ni politički, osim ako neko želi zaista da izaziva tu krizu. Ali onda to pitanje treba uputiti onome ko to želi. Rezultati izbora su takvi kakvi su", rekao je on.

On je objasnio i da po Ustavu BiH ne postoje predstavnici naroda u Predsjedništvu BiH.

"Po našem Ustavu postoje pripadnici naroda u Predsjedništvu BiH. Dakle nema takvog legitimiteta. Legitimitet se po našem Ustavu ne izvodi iz naroda kao kolektiviteta nego se izvodi iz građana. Dakle ta priča o legitimitetu je potpuno besmislena. HDZ je pokušava plasirati na način da potpuno odvoji ljude u ovoj zemlji. To nece proći", kaže on.

Podsjeća da je već dva puta bio član Predsjedništva i da je sa Nebojšom Radmanovićem, iz Dodikove stranke, "solidno sarađivao".

"Kako će se Milorad Dodik ponašati ne znam, ali mu je pametnije da se ponaša racionalno, jer u Predsjedništvu je način donošenja odluka takav da ako se krene sa blokadama i provociranjem obično vam se to obije o glavu na način da onda ne možete dobiti ono do čega je vama stalo", rekao je Komšić.

Prema njegovim riječima, granice BiH ne treba mijenjati, dirati i razmjenjivati teritorije jer se time stvara opasan presedan.

"Granice BiH su utvrđene, one se znaju i potvrđene su i nalogom tzv. Badinterove komisije i mislim da jednostavno BiH mora insistirati na nepromenjivosti tih granica", naveo je Komšić, a upitan da li se takav stav odnosi i na Srbiju i Kosovo rekao je da “ne može da govori u ime Srbije i Kosova", prenosi B92.

Kako kaže, mnogi to pitanje mogu da vežu sa BiH, ali im "neće biti dopušteno da to vežu za BiH".

"To nema veze sa BiH. Šta će Srbija i Kosovo uraditi je njihova stvar i bilo bi vrlo nepristojno i prelazilo bi granice uobičajenog diplomatskog ponašanja miješati se u to", navodi on.