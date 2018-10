Komšić: Za moj izborni rezultat u dobroj mjeri zaslužan je Čović

SARAJEVO - Novoizabrani član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, govoreći o izbornim rezultatima i mogućim koalicijama poručio je da je poprilično jasno ko bi trebao da čini vlast, odnosno okosnicu vlasti na državnom i entitetskom nivou.

Prilikom današnje posjete regionalnom uredu Anadolu Agency (AA) za Balkan u Sarajevu novoizabrani član Predsjedništva BiH, između ostalog, govorio je o tome da li će se dugo čekati na formiranje vlasti, te da li će Demokratska fronta učestvovati u vlasti sa SDA ili nekim blokom koji najavljuje SDP.

"Rezultati izbora su takvi da je poprilično jasno ko bi trebao da čini vlast, odnosno okosnicu vlasti na državnom i entitetskom nivou. Međutim, treba sačekati da vidimo šta će biti sa ovim prigovorima, jer očigledno je bilo mnogo nepravilnosti prilikom provođenja cijelog izbornog procesa, odnosno prilikom brojanja", pojasnio je Komšić.

Prema njegovim riječima, cifre koje se izbacuju, kada su u pitanju nevažeći listići, su nevjerovatne.

"Tu nešto nije dobro i da li će tu CIK ili istražni organi doći do nekog podatka, ne znam. Ali, pod uvjetom da ostane ovako kako jeste, da su to ti odnosi, onda je poprilično jasno ko će činiti okosnicu vlasti. Najveće povjerenje ljudi je svakako u Federaciji dobila SDA, te HDZ i u RS SNSD. Logično bi bilo da i oni prave vlast, koaliciju na nivou BiH. Međutim, rezultat Saveza za pobjedu, je vrlo blizu vlasti, kada je riječ o državnom nivou, tako da i oni imaju neki uvjet da se kvalifikuju za tu priču", izjavio je Komšić.

Sigurno će tu, smatra, SDA biti u najvećem iskušenju, jer od njih će se ovaj put očekivati da odluče koga će za partnera iz Republike Srpske.

"Što se tiče Federacije BiH, opet slična kombinacija, SDA-HDZ će sigurno biti okosnica te vlasti, a ko će sa njima to je u ovom trenutku nezahvalno procijeniti", kazao je Komšić.

Govorio je i o Demokratskoj fronti navodeći da oni kao stranka nisu ostvarili dovoljno povjerenje građana BiH da bi bili legitimni za takvu priču.

"Nemamo tu političku težinu koju smo imali 2014. i neće DF biti taj koji će gotovo sigurno učestvovati u vlasti u ovom mandatnom periodu. S druge strane, kako ga zovu opozicioni blok, mi smo njima idejno skloni, bliski smo, nema toliki kapacitet da uđe u priču o formiranju entitetske i državne vlasti. Odnosno, čak bi se na neki način moglo razgovarati o tome kada bi se sve stranke, koje su kontra SDA, u entitetskom parlamentu ujedinile i pravile neku vrstu koalicije koja bi se onda prenosila i na državni nivo", pojasnio je Komšić.

Mišljenja je da to nije pametna stvar jer se time ide protiv volje naroda, a "narod je rekao to što je rekao i to treba poštovati".

"Bili su izbori, provedeni su i sada ostaje da se vidi da li je to bilo baš kako treba i kako to Ustav i zakoni propisuju, u smislu regularnosti izbornog procesa. Narod je dao svoj mandat, nekima je poručio da ih želi u vlasti, a nekima, kao što su nama kao stranci poručili, da nemamo toliki kapacitet da učestvujemo u toj priči i jednostavno ne vjerujem da je pametno ići protiv volje naroda. Može se to izvesti ali takve vrste koalicija nisu nikad dobre", poručio je Komšić.

Govorio je i o Kantonu Sarajevo (KS) navodeći da "njih niko nije kontaktirao ni zvao".

"Nas nisu zvali. Ne znam je li to prosta matematika, neki program ili će pokušati da urade ono što su i obećavali tokom kampanje", rekao je Komšić navodeći da pored toga što ih niko nije zvao, oni nemaju tako "dobar rezultat u Skupštini KS-a da bi se i sami gurali u to".

Međutim, ukoliko ih pozovu, ako zaista vide zakonske projekte za koje cijene da mogu biti korisni u KS-u, oni će ih podržatim ali "da ne očekuju od njih da oni ulaze u takvu vlast jer je to vlast na silu". Poručio je Komšić i da se treba pomiriti sa rezultatom kojeg imaju.

Komšić je mišljenja da je 2010. godine, u priči oko formiranja vlasti, Dragan Čović napravio najveću grešku, koja ga je skupo koštala.

"I on, od te greške, danas ne može više da se izvadi. Kako je tada upao u grešku, on samo ide dalje i dalje u radikalizaciju. Na kraju krajeva, neće to završiti politički dobro po njega. To je sigurno. Ovaj put kojim je on krenuo, radikalizacija, optuživanje cijelog jednog naroda za njegov izborni poraz, je potpuno pogrešan put. Ko kaže da se meni sviđa rezultat izbora? I ja bih volio da smo mi pobjednici ali nismo", kazao je Komšić.

Dotakao se i povjerenja građana koje mu je ukazano na ovim izborima, kada je u pitanju Predsjedništvo BiH.

"Moja procjena je bila i ostajem i dalje kod toga, kada se zbroje svi rezultati, da će ta podrška ići između 200.000 do 220.000 glasova. Nisam se usuđivao prognozirati druge. Očekivao sam podršku. Šta god ko pričao, trudio sam se da sve što radim, radim svijetla obraza. Trudio sam se da kod ljudi nikada ne ostavljam dilemu šta mi je važno i nisam jednom to rekao da je BiH na vrhu, a onda sve ide ispod nje", poručio je Komšić.

Rekao je i da je za njegov izborni rezultat u "dobroj mjeri zaslužan Dragan Čović".

"On zapravo uopšte nema problem sa mnom. Ja sam njemu problem samo što sam izabran u Predsjedništvo BiH, a nije on. Ali to je manja vrsta problema koju on ima u svojoj glavi i politici. On u suštini, ima problem sa Bošnjacima i on to ne krije kada govori. I taj njegov nastup je iritirao dovoljan broj ljudi da mu kaže stani i nećeš tako. Njegov nastup je iritirao dovoljan broj Hrvata da ne izađu na izbore i da mu ne daju podršku", istakao je Komšić.

Čović svojom politikom, poručio je novoizabrani član Predsjedništva BiH, "od sebe odbije Bošnjake i razočarava svoj narod".

"Dakle, čovjek ide potpuno pogrešnim putem. Moj koncept BiH, kako gledam BiH je potpuno drugačiji od ovog terena o kojem sad govorim. Sve ovo što on najavljuje, u smislu daljeg zatezanja situacije, može dovesti samo do toga da on bude politička žrtva cijelog tog procesa kojeg je on pokrenuo. Pozivam te ljude da razmisle o onome šta rade, jer će na kraju ispasti da najviše rade u korist vlastite štete", rekao je Komšić.