Komšić i Džaferović: Lavrov pokazao nepoštivanje institucija i ustavnog sistema

SARAJEVO - Željko Komšić, hrvatski član Predsjedništva BiH, danas je u obraćanju medija u zgradi Predsjedništva BiH u Sarajevu rekao da Sergej Lavrov, ministar vanjskih poslova Ruske Federacije ima ponovo sastanak sa Miloradom Dodikom, predsjedavajućim Predsjedništva BiH.

"Svima je jasno da je Lavrov, ako ne prvi, drugi, treći najznačajniji čovjek, i svaki njegov potez šalje poruku. Ono što smo imali priliku gledati otkako je došao u BiH jesu poruke, ne njegove lične, nego Ruske Federacije. Nepostojanje zastave BiH, nije problem protokola, nego njegov, to shvatamo kao nipodaštavanje zemlje u koju je došao. Izjava Lavrova da pozdravlja Rezoluciju NSRS koja govori o vojnoj neutralnosti, takođe, govori o tome da ruski ministar vanjskih poslova, savršeno informisan i iskusan, izbjegava činjenicu da takvu vrstu odluke mogu donijeti samo državni organi BiH. BiH je donijela odluku o evroatlanskoj budućnosti i u njoj su učestvovali predstavnici iz Republike Srpske, pa i Dodik", rekao je Komšić.

Istakao je da na ova dva primjera Lavrov pokazao nepoštivanje institucija i ustavnog sistema i države BiH.

"Žao mi je što je do ovoga došlo. Naše opredjeljenje je da imamo najbolje odnose sa Ruskom Federacijiom, ali isto tako zahtijevam da se poštuju institucije BiH. Da stvar bude gora na društvenim mrežama je objavljen i stav Lavrova koji u jednu ruku jeste prijetnja, to je nešto na čemu mi svoje odnose ne možemo graditi sa Ruskom Federacijom, ali možemo ljudima koji tvrde da su naši prijatelji da tražimo da poštuju BiH i odluke institucija BiH", kazao je Komšić.

Dodao je da je iz tih razloga donesena odluka da danas ne ugoste Lavrova u Predsjedništvu BiH.

Šefik Džaferović, bošnjački član Predsjedništva BiH, rekao je da na ovaj način žele da očuvaju dostojanstvo i ponos BiH.

"Ruska Federacija je velika država, svjetska sila, BiH nije svjetska sila, ali je vrlo važna i imamo pravo da izrazimo svoj stav. Ruska Federacija, to je ponovio i Lavrov, poštuje suverenitet i teritorijalni integritet BiH i Dejtonski sporazum, ali i izjave koje je juče dao Lavrov govore nam nešto drugačije. Poštovati Dejtonski mirovni sporazum, a ja sam potuno opredijeljen za poštivanje Dejtona, poštivati njene sve anekse, a to znači poštivati njen kontinuitet, institucije, njenu zastavu i grb, to se mora poštovati, a to juče nije ispoštovano", rekao je Džaferović, te dodao da je visoki predstavnik jedan od aneksa Dejtonskog sprazuma, a on je potreban BiH.

Tvrdi da snage koje zagovaraju secesiju govore o odlasku visokog predstavnika, te da visoki predstavnik ne može otići iz BiH dok BiH ne promijeni Ustav.

Komšić je rekao da nema problema da se Lavrov sastaje s kim hoće, ali postoji neki red i on ga zna jer je među prvim diplomatama u svijetu.

"Ovdje nema greške i mi smo ovo shvatili kao poruke ne Lavrova, nego Ruske Federacije. Nažalost juče smo vidjeli nešto sasvim drugo i moram vam reći jedan razlog koji nisam mislio pominjati, ali eto, uz dužno poštovanje Ruske Federacije, mi nismo ljudi koji će pristati da budu ruski pijun na Balkanu", rekao je Komšić, te dodao da BiH ne mže biti talac ruskih igara jer je BiH neke odluke već donijela.

Na pitanje kakvu reakciju očekuju, obzirom da se ne događa svaki dan da neko odbija susret sa najvećim diplomatom svijeta, Džaferović je rekao da očekuje da Ruska Federacija, jedan od šest svjedoka Dejtonskog mirovnog sporazuma, do kraja poštuje sporazum u i postupcima.

Na pitanje kako komentarišu izjavu Dodika da je Lavrov prvo došao u Republiku Srpsku, a sutra će u BiH i da li je to što Lavrov nije reagovao podrška secesije, Komšić kaže da je to onda problem za čitav svijet, a ne za BiH, te da to pitanje danas na konferneciji za novinare treba postaviti Lavrovu.