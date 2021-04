Komšić i Džaferović odbili Dodika za budžet

SARAJEVO - Iako je Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH, želio da zakaže sjednicu kako bi se razmotrio Nacrt budžeta institucija BiH za ovu godinu, hrvatski i bošnjački članovi Željko Komšić i Šefik Džaferović nisu bili voljni da se sjednica održi, potvrđeno je "Nezavisnim" iz Dodikovog kabineta.

Saznajemo da sjednica neće biti zakazana ni za četvrtak, a kada će biti zakazana još se ne zna.

Dodik je u utorak na konferenciji za novinare u Istočnom Sarajevu rekao da će kao predsjedavajući Predsjedništva u srijedu tražiti da na sjednici ove institucije BiH bude razmatran budžet i upućen u dalju proceduru, odnosno u Parlamentarnu skupštinu BiH.

Podsjećamo, Vijeće ministara uputilo je Predsjedništvu na razmatranje Nacrt budžeta institucija BiH. U njemu je osigurano 21.684.000 KM za borbu protiv pandemije uzrokovane virusom korona, a Vijeće ministara BiH će posebnim odlukama propisati korisnike, namjenu, iznos i način korištenja ovih sredstava.

Ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija BiH u 2021. godini iznose 1.027.100.000 KM, što je povećanje za tri posto u odnosu na budžet iz prethodne godine, dok servisiranje spoljnog duga BiH iznosi 843.905.504 KM, i veće je za pet posto u odnosu na budžet institucija BiH za 2020. godinu.

Plate zaposlenih u institucijama BiH ostaju na nivou iz prethodne godine. Prihodi od direktnih poreza iznose 780.000.000 KM, i na nivou su iz 2020. godine. Tako ukupni rashodi institucija BiH i servisiranje vanjskog duga BiH u Nacrtu budžeta za 2021. godinu iznose 1.871.005.504 KM i u odnosu na 2020. godinu veći su za četiri posto, odnosno 67.452.574 KM.

Dodik je izrazio zadovoljstvo stavkom za podršku u borbi protiv pandemije kovida-19 koja iznosi više od 21 milion, te da se digla galama o platama.

"Imaju neki sindikati koji meni pišu. Nisam razgovarao s njima o tom pitanju jer to nije moj posao, niti Predsjedništva BiH", rekao je Dodik i dodao da to što su njegove kolege u Predsjedništvu "raspirile očekivanja", to je onda pitanje za njih.

Napomenuo je da se protivi tome da se članovima Predsjedništva BiH, Vijeća ministara, poslanicima, direktorima agencija i bilo kome na nivou BiH povećaju plate.