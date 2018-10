Komšić najavio tužbu protiv Hrvatske

SARAJEVO - Novoizabrani hrvatski član Predsjedništva BiH Željko Komšić najavio je tužbu protiv Hrvatske, a povodom gradnje Pelješkog mosta.

U intervjuu za hrvatski Javni servis HRT, Komšić je dan nakon izbora, poručio da je “Hrvatska dva puta prekršila konveneciju o pravu mora”.

“Mi imamo pravo da tužimo Republiku Hrvatsku Međunarodnom sudu za pravo mora u Hamburgu jer je dva puta prekršila kao država Međunarodnu konvenciju o pravu mora povlačenjem morske granice. Zašto se to veže za Pelješki most? Zato što to koristite kao adut, nećete utvrditi granicu na moru, nećete ispoštovati čak sporazum Tuđman-Izetbegović o morskoj granici. Jer da poštujete taj sporazum, znate preko kojeg mora bi išao taj Pelješki most - preko bosanskohercegovačkog”, kazao je Komšić za HRT.

Komšić je na jučerašnjim opštim izborima u BiH za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda pobijedio lidera HDZ BiH i dosadašnjeg člana Predsjedništva BiH, Dragana Čovića.