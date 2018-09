Komšić pozvao druge kandidate: Izađite i vi s programom i vizijom

BRČKO - Nakon što je danas u javnosti predstavljena "Predsjednička vizija napretka", u kojoj je Željko Komšić, kandidat za člana Predsjedništva BiH, predložio, kako kaže, konkretne korake, on je na skupovima u Brčkom i Lukavcu pozvao druge kandidate da učine isto.

"Pojedini oponenti su dizali sebi profil na osnovu priče da ja ne donosim konkretne teme na stol. Za razliku od njih, u ovom dokumentu obuhvatio sam brojna pitanja i prijedloge rješenja o kojima želim da razgovaram. Nisam sujetan, te istinski želim da pružim priliku drugim kandidatima da ponude drugačija i efikasnija rješenja, hoću da razgovaramo o tome s građanima. U čemu je problem", kazao je Komšić.

Komšić kaže da se za njega krajnje nekorektno tvrdi, da za osam godina mandata nisam uradio ništa.

"Rekao sam to već jednom i ponovit ću opet: neka kritičari, a u njihovim redovima ima i zlonamjernih, ali i dobronamjernih, pogledaju radne materijale Predsjedništva BiH, pa neka onda donesu sud. Neka se uzme samo jedan parametar, NATO integracije. Zajedno sa svojim kolegama, približili smo BiH NATO-u. Danas je, zbog aktuelnog odnosa u Predsjedništvu koji ne ide na ruku našoj državi, taj proces blokiran. Neću ovdje navoditi druge parametre. Jedva čekam da sa političkim oponentima, oči u oči porazgovaram o tome šta sam za ovu državu uradio ja, a šta oni. Također, želim napomenuti, da nikada nisam donio nijednu odluku koja je išla na štetu ove države za koju sam bio spreman život dati, i uvijek ću to biti, za razliku od onih koji nisu bili u stanju biti na strani ove države, ni politički, ni ljudski kada je trebalo pokrenuti reviziju presude protiv Srbije za genocid, za razliku od Dragana Čovića kome je ponižavanje ove države i njenih građana politička agenda. Stoga u buduće, kao ni do sada, neću odgovarati na uvrede koje mi se plasiraju kako od strane političkih neprijatelja tako i od strane političke konkurencije. To je njihov stil, a ne moj. Ne bojim se argumentovane diskusije, šta više s nestrpljenjem je priželjkujem, a onda neka građani prosude jesam li ja neprijatelj ove države ili neko drugi", rekao je Komšić, prenosi Klix.ba.