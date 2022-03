Komšić situaciju u BiH uporedio sa onom u Donjecku i Lugansku

BRISEL - Željko Komšić, predsjedavajući Predsjedništva BiH, pred Odborom Evropskog parlamenta za spoljna pitanja, uporedio je situaciju u BiH sa onom u Donjecku i Lugansku, optuživši Srbiju i Hrvatsku da se miješaju u unutrašnje stvari u BiH.

Rekao je da BiH ima tri puta kojim može krenuti.

"Prvi je da izabere put koji vodi realizaciji 14 preporuka Evropske komisije. To je najteži, ali i najbolji put. Biram ovaj pravac. Drugi izbor je da ostane sve ovako kako je sada. To je stanje stagnacije i latentnog konflikta koji postaje neizdrživ za građane BiH jer se etnička napetost i konflikt pokušavaju predstaviti kao trajni. Postoji i treći izbor, a to je da krenemo nazad i rezultat toga je konflikt i do njega će sigurno doći i zavisiće od toga da li je BiH nastavila putem podjela i da li su te podjele formalizovane pravno i ustavno", rekao je Komšić i dodao da je evropski put BiH uz NATO put dodatna garancija egzistenicije BiH.

Naglasio je da izborni sistem koji se pokušava nametnuti je put disolucije BiH.