Komšić uzburkao duhove zbog posjete Prištini

SARAJEVO, BANJALUKA - Tvrdnja da će Željko Komšić, predsjedavajući Predsjedništva BiH, posjetiti samoproglašeno Kosovo, uzburkala je duhove te mu je, između ostalog, poručeno da bi takav potez predstavljao diplomatski skandal.

Da li, kada tačno i zbog čega on, navodno, namjerava tu posjetu, od njegovih saradnika juče, uprkos brojnim pokušajima, nismo uspjeli saznati, ali, prema našim nezvaničnim saznanjima, u Predsjedništvo BiH nije stiglo nikakvo pozivno pismo iz Prištine.

"On privatno može ići gdje hoće, ali da ga prima neko od zvaničnika u Prištini, bio bi to skandal. Šta on planira, zasad nije poznato. Ali svakako, kao zvaničnik, on nema šta da traži na Kosovu, koje BiH nije priznala", rekli su danas izvori "Nezavisnih novina".

Dan ranije, podsjetimo, objavljena je izjava člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika, koji smatra da napad njegovog kolege Šefika Džaferovića na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića dolazi u trenutku kada Džaferović zna da Komšić, mimo odluke Predsjedništva BiH, ide u posjetu Kosovu.

"S tim da Komšić ide tamo kao u posjetu državi, što je direktan prst u oko i Srbiji, i Republici Srpskoj, i cijelom srpskom narodu, i nije u duhu dobrosusjedskih odnosa", rekao je Dodik.

Lider SDS-a Mirko Šarović podsjeća da BiH nije priznala Kosovo i to je, kako kaže, najkrupnija činjenica koja se odnosi na tu eventualnu posjetu Komšića.

"Ukoliko bi Željko Komšić kao član Predsjedništva posjetio Kosovo, to bi značilo kršenje stavova Predsjedništva BiH. To bi bio diplomatski skandal", rekao je za "Nezavisne novine" Šarović, koji dodaje da je potpuno neprihvatljivo da jedan član Predsjedništva radi protiv stavova svoje države.

Nenad Nešić, lider DNS-a, naveo je da bi Komšićeva posjeta Prištini bila najveći udar na BiH od Dejtona do danas.

"Ako insistira na cjelovitosti i teritorijalnom integritetu BiH, onda mora poštovati i cjelovitost i teritorijalni integritet Srbije. Ne može jedno ovdje, drugo tamo. Isti principi važe i prema Srbiji i ovdje. BiH nije i neće priznati tzv. Kosovo, i kome je do poštovanja BiH, mora poštovati i tu odluku", naveo je Nešić.

Predsjednik Saveza za bolju budućnost (SBB) Fahrudin Radončić podsjetio je da kao ministar bezbjednosti BiH nikada nije ni razmišljao o tome da ode ni u privatnu posjetu, poštujući činjenicu da BiH nije priznala Kosovo.

"Odlukom da ode u posjetu Kosovu, Željko Komšić, kao član Predsjedništva BiH, ne pomaže nikome. Zvanična politika jedne države obavezujuća je za svakoga njenog funkcionera", naveo je Radončić.