Komšije počele vakcinaciju, BiH se još bavi nabavkom

BANJALUKA, SARAJEVO - Iako je u susjednim zemljama Hrvatskoj i Srbiji prethodnih dana počela vakcinacija protiv virusa korona, u BiH još niko od nadležnih ne zna konkretan datum kada će se to desiti i koliko ćemo za drugima kasniti s masovnijom vakcinacijom.

Iz Ministarstva civilnih poslova BiH su ponovili da bi se vakcina, putem COVAX mehanizma, mogla očekivati u prvom kvartalu naredne godine, gdje BiH treba da dobije 1.232.000 doza. Podsjećamo, bilo je problema sa uplatom iz Vlade FBiH, koja je svoje novčane obaveze ipak ispunila 21. decembra, dok su to na vrijeme uradile vlade RS i Brčko distrikta.

"U ovom trenutku, u okviru portfolija COVAX mehanizma, niti jedan od predstavljenih proizvođača nije dobio sva potrebna odobrenja koja su u direktnoj vezi sa daljom distribucijom prema zemljama članicama mehanizma", kazali su iz ovog ministarstva.

Saopštili su i da je u okviru EU mehanizma nabavke BiH naručila još 892.000 doza i gdje se prioritetno razgovaralo o vakcinama proizvođača "BioNTech-Pfizer" i "Moderna".

"Bitno je napomenuti da portfolio EU mehanizma nabavke u ovom trenutku sadrži samo jednog proizvođača koji je dobio potrebno odobrenje Evropske agencije za lijekove, EME, a to su vakcine proizvođača 'BioNTech-Pfizer'. Odobrenje za proizvođača 'Moderna' se očekuje sredinom januara 2021. godine", stoji u saopštenju iz ovog ministarstva.

Kako kažu, za potrebe oba mehanizma nabavke, Savjet ministara BiH je na prijedlog Ministarstva civilnih poslova u procesu obezbjeđivanja dodatnih sredstva koja će se koristiti za potrebe troškova organizacije, transporta, inspekcije, osiguranja i svih drugih troškova.

Ono što ohrabruje da bi se proces vakcinacije u BiH možda mogao ubrzati je vijest iz Evropske komisije, mada još nije poznato u kom obimu će BiH biti obuhvaćena.

Naime, Evropska komisija juče je usvojila paket vrijedan 70 miliona evra za rani pristup zapadnog Balkana vakcinama EU protiv kovida-19.

Riječ je o pomoći EK u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) kako bi pomogla finansiranje pristupa partnera sa zapadnog Balkana vakcinama protiv kovida-19 koje su nabavile zemlje članice EU.

Oliver Varhelji, komesar za susjedstvo i proširenje, istakao je da je EU sve vrijeme tokom pandemije pokazala da se prema zapadnom Balkanu odnosi kao prema svojim privilegovanim partnerima.

"U tom duhu nastavljamo da djelujemo i kada je riječ o vakcinama preduzimajući korake s ciljem omogućavanja brzog početka kampanja vakcinacije kritičnog osoblja i najranjivijih grupa u regionu u ranoj fazi. Brza vakcinacija će biti od presudne važnosti za okončanje pandemije i pokretanje socioekonomskog oporavka zapadnog Balkana", rekao je Varhelji.

Paket će se realizovati kroz bespovratna sredstva (grantove) za pomoć u pokrivanju troškova vakcina za prioritetne grupe u regionu, kao i potrebne opreme za vakcinaciju.

Iz EK su saopštili da će ovaj paket zapadnom Balkanu omogućiti kupovinu određenih doza vakcina iz Ugovora EU o predviđenoj kupoprodaji sa šest proizvođača, tako što će pojedinačne zemlje članice EU podijeliti dio svojih unaprijed dodijeljenih doza.

Iz Ministarstva civilnih poslova BiH su juče rekli da nemaju još zvanične informacije u vezi s novim odlukama Evropske komisije.

A kada je u pitanju ruska vakcina, Duško Perović, šef Predstavništva Republike Srpske u Moskvi, rekao je juče za "Nezavisne" da će ruska vakcina sputnjik pet u RS stići u drugoj polovini februara.

"Prvi kontingent od 200.000 doza trebalo bi da u RS stigne u drugoj polovini februara, a ostale doze se mogu očekivati od marta", kazao je Perović.

Dodao je da Republika Srpska namjerava da nabavi oko 1.200.000 doza ruske vakcine sputnjik pet protiv virusa korona.

Branislav Zeljković, direktor Instituta za javno zdravstvo RS, kazao je juče da oni još nemaju zvaničan datum kada bi trebalo ruske vakcine da stignu u RS.

"Mi i dalje čekamo potvrdu Predstavništva Republike Srpske u Moskvi o svim detaljima što se tiče vakcine", kazao je Zeljković.

U BiH je u posljednja 24 sata registrovano 220 osoba pozitivnih na virus korona, u FBiH 150, u RS 68 i u Brčkom dva. Prijavljena su 23 smrtna slučaja, od čega je 14 u RS, a u FBiH devet.

Stanivuković: Nema dodatnih mjera za praznike

Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke i komandant Kriznog štaba za vanredne situacije, rekao je juče da je došlo do blage stabilizacije epidemiološke situacije i da za vrijeme praznika neće biti uvođene dodatne mjere.

"Banjaluka neće donositi nikakve dodatne mjere. Smatrajući da se trenutna situacija blago stabilizovala, ali da je i dalje izazovna i teška, grad će se pridržavati mjera koje je propisao Republički štab za vanredne situacije. Ukoliko budu donesene nove upute, prilagodićemo se njima", kazao je Stanivuković.

Najavio je pojačane kontrole za vrijeme praznika, a narednu sjednicu Štaba najavio je za period iza 20. januara, kada će možda biti donesen novi režim rada.

Nevena Todorović, direktorica Doma zdravlja Banjaluka, izjavila je da je epidemiološka situacija još nestabilna i neizvjesna.

"Od devetog mjeseca došlo je do porasta broja oboljelih i to najviše radno sposobnog stanovništva dobi od 30 do 49 godina", rekla je Todorovićeva.