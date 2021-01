Konačna odluka Suda BiH o izborima u Srebrenici i Doboju moguća i sutra

SARAJEVO, BANJALUKA - Na odluku Centralne izborne komisije (CIK) BiH o poništenju izbora u Srebrenici i Doboju bilo je ukupno deset žalbi, koje su u ponedjeljak uz izjašnjenje CIK-a proslijeđene Sudu BiH, a već sutra može se očekivati i konačna odluka Suda BiH o tome da li će ili neće biti poništeni i ponovljeni izbori u ove dvije lokalne zajednice.

Na odluku CIK-a o poništenju izbora u Srebrenici bile su dvije žalbe, dok je na odluku o poništenju izbora u Doboju bilo čak osam žalbi, a ukoliko bi Sud BiH odbacio ove žalbe i potvrdio odluku CIK-a, u roku od 14 dana trebalo bi da bude poznat datum održavanja ponovljenih izbora.

"Tu bi moglo doći do određenih problema, jer vjerovatno će se ići na raspuštanje opštinske izborne komisije, zatim svih članova biračkih odbora. Poslije toga trebalo bi da budu izabrani novi članovi, zatim sprovedena njihova obuka, a sve to može da traje. U najboljem slučaju, a ukoliko se potvrdi odluka CIK-a o poništenju izbora, ponovljeni izbori vjerovatno će biti početkom aprila", ispričao je izvor "Nezavisnih" blizak Centralnoj izbornoj komisiji BiH.

Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica, kaže za "Nezavisne" da se nada da će se Sudsko vijeće baviti zakonom i da u tom slučaju gotovo sigurno odluka CIK-a neće biti potvrđena.

"Ako je po zakonu i pravdi, nemamo razloga da očekujemo bilo šta drugo osim da se poništi odluka CIK-a. U najgorem slučaju trebalo bi bar da se prepolovi broj mjesta na kojima bi eventualno trebalo ponoviti izbore u Srebrenici", rekao je Grujičić.

On naglašava da još nije poznato na osnovu čega je CIK poništio izbore, odnosno gdje je počinjen prekršaj, šta je urađeno protivzakonito i kako je to uticalo na konačne rezultate izbora.

"Te informacije su nam trebale da bismo mogli dostaviti kontraargumentaciju i dokaz da to nije tako. Ovako, CIK je to dogovorio između sebe i neke dokaze su plasirali sudu, a mi uopšte ne znamo koji su to dokazi", rekao je Grujičić.

Odgovarajući na pitanje da li će u slučaju ponavljanja izbora biti problema sa finansiranjem s obzirom na to da još nema budžeta, Grujičić kaže da neće, ali da bi problemi mogli nastati zbog biračkih odbora.

"Oni su najavili da će promijeniti i opštinsku izbornu komisiju i članove biračkih odbora. Znate li koliko je to ljudi? Pa ovi sadašnji koji su imali obuku i prošli sve nisu, navodno, uradili posao, a ti novi će kao sve uraditi kako treba i biće validni i regularni izbori. Svima je jasno šta se želi postići, ali vidjećemo šta će kada ponovo pobijedimo i kada rezultati budu bolji nego što su bili", rekao je Grujičić.

Podsjećanja radi, nakon više od dva mjeseca od završetka lokalnih izbora u BiH, Centralna izborna komisija BiH 21. januara donijela je odluku da se ponište izbori u Srebrenici i Doboju, tačnije na 28 biračkih mjesta u Srebrenici i 89 redovnih biračkih mjesta u Doboju. Na ovu odluku stranke su imale pravo žalbe, što su i iskoristile, i u subotu su na protokol CIK-a dostavile žalbe o kojima će konačnu riječ dati Sud BiH.