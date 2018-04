Konačno postignut dogovor o Europolu, "kontakt tačka" u Sarajevu

SARAJEVO - Danas je u Sarajevu konačno postignut dogovor o zajedničkoj "kontakt tački" za saradnju sa Europolom.

Nakon višesatnih pregovora, kojim su prisustvovali i oficiri Europola i Haga, te Lars Gunar Vigemark, specijalni izaslanik delegacije EU u BiH, postignut je dogovor da "kontakt tačka" bude u Ministartvu bezbjednosti u Sarajevu.

Pregovorima je prisustvovao i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač, federalni ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara i ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić koji je rekao da je ovo istorijski događaj što se tiče bezbjednosti i da će naredne sedmice biti potpisan konačni sporazum sa Europolom.

On je dodao da će to omogućiti bolju saradnju kada su u pitanju imigracije, terorizam i organizovani kriminal.

Upitan da kaže na koji način će obezbijediti tehničku i finansijsku podršku, Mektić je rekao da su dobili obećanja od međunarodne zajednice i Europola da će im u tome pomoći.

Dragan Mektić, ministar bezbjednosti BiH, rekao je nakon sastanka da je ovo istorijski trenutak za sektor bezbjednosti u BiH, jer je do sada vrlo nejasno bila formulisana kontakt tačka sa Eurpolom u BiH, te ju je 16 policijskih agencija u BiH tumačilo svaka na svoj način.

"Ključni problem vidim u neozbiljnosti tog pregovaračkog tima. Poslije toga su zbog tog nedefinisanog stava nastali problemi. Čak mogu da kažem da je taj dio u sporazumu definisan, nije u potpunosti usklađen sa zakonom BiH i tu se napravi prostor za razne manipulacije. Definisala se samo neka adresa bez preciziranja institucije. bilo navedeno da će kontakt tačka biti u Sarajevu, na adresi Trg BiH 1, a to je čitav jedan kvart", rekao je Mektić.

Ističe da je ovaj sporazum od velikog značaja za BiH.

"Mi ćemo sad postati sastavni dio EUROPOL-a, odnosno evropske policije. Pristup svim analizama, informacijama, bazama podataka, učestvovaćemo zajedno u međunarodnim policijskim akcijama, istragama, hapšenjima, provjerama. puno ćemo lakše doći do puno provjera i informacija koje nam budu trebale kada su u pitanju terorizam i organizovani kriminal, posebno kada su u pitanju pranje novca, finansijski kriminal - razne prevare i mahinacije", rekao je Mektić.

Poručio je da će EUROPOL biti jedan snažan alat koji ćemo moći koristiti.

Lars Guner Vigemark, šef Delegacije EU u BiH rekao je da će EU sa svoje strane podržati operacionalizaciju sporazuma. Dodao je da je ovo jedan od ključnih elemenata u saradnji BiH i EU, zbog toga što se tiče direktno sigurnosti građana EU i naravo građana BiH.

Aljoša Čampara, ministar unutrašnjih poslova FBiH, kazao je Europol jako bitan za građane BiH, jer je sporazumom s Eurpolom definirana razmjena svih bezbjednosnih podataka.

Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske ,rekao je danas da Republika Srpska ranije nije prihvatila da kontakt tačka bude u Sarajevu, jer su inssistirali da se poštuje operativni sporazum koji je ranije potpisan.

"I upravo smo danas to uradili u skladu sa operativnim sporazumom koji je potpisan ranije odlučeno je da zajednička kontakt tačka bude u Ministarstvu bezbjednosti. Biće potrebno odraditi još neke operativne stvari da bi to počelo da funkcioniše, ali uglavnom danas smo uspjeli postići dogovor i uz pomoć gopsodina Vigemarka uspjeli smo to da dogovorimo. Ponavljam još jednom u skladu sa potpisanim ranije operativnim sporazumom i nadam se da je ovo korak naprijed za sve policijske agencije u BiH. Saradnja sa EUROPOL-om je nešto što neophodno, do sad smo bili jedina zemlja koja nije imala saradnju sa EUROPOL-om. Na ovaj način ćemo unaprijedniti mnoge stvari u policijskoj saradnji", rekao je Lukač.