Konaković: Nemam ništa protiv da glavni pregovarač sa EU bude iz Republike Srpske

SARAJEVO - Ministar inostranih poslova BiH Elmedin Konaković rekao je da nema ništa protiv da glavni pregovarač sa EU bude iz Republike Srpske, ukoliko Evropski savjet donese odluku o otpočinjanju pregovora o članstvu sa BiH.

"To je čovjek na čelu ozbiljnog procesa u kojem će biti mnogo važnije šta rade njegovi prvi saradnici, nego on sam. Ne isključujem nijednu opciju, nemam ništa protiv da to bude neko iz Republike Srpske i da to bude neko iz bilo koje političke stranke ili bilo kojeg naroda, a važno će biti da se napravi strukturno tijelo koje će nakon te dijagnostike imati težak zadatak", naveo je Konaković.

On je rekao da će osoba koja bude glavni pregovarač imati mnogo posla, mnogo putovanja, razgovora i dogovora sa predstavnicima EU, te podsjetio na izjave određenih političara koji su pohvalili predstavnike iz Republike Srpske za rad na dobijanju kandidatskog statusa.

Govoreći o današnjoj sjednici Savjeta ministara, Konaković je rekao da su povučena dva nacrta zakona, i to o sudu i o zaštiti ličnih podataka, dok je usvojen niz evropskih materijala.

"U prvom nemamo političku saglasnost. Oko dvije stvari se lome koplja - nadležnosti i sjedišta, a drugi je imao puno zahtjeva Kancelarije za zakonodavstvo, za korekcije tehničke prirode i očekujem da ćemo sa tim zakonom vrlo brzo biti u prilici ponovo odlučivati, a ovaj prvi se lomi na političkom polju", rekao je Konaković, prenosi Srna.

On je istakao da je zakon o sudu bio važan za mišljenje Evropske komisije, dodajući da je bilo mnogo pritisaka da on bude donesen, ali da je ipak Komisija procijenila da bez obzira što ovaj zakon nije, mnogi drugi zakoni jesu doneseni.

Konaković je podsjetio i na izjave predsjednika Evropske komisije Ursule fon der Lajen, evropskog komesara za susjedstvo i proširenje Olivera Varheljija i visokog predstavnika EU za spoljnu politiku i bezbjednost Žozepa Borelja koji su rekli da je BiH u godinu dana uradila više nego u posljednjih 10 godina na evropskom putu.

"U tom administrativnom smislu (Evropska) Komisija, koja je ključna da ocijeni napredak, izrazila je pohvale i predložila otvaranje pregovora, a mi sada ulazimo u drugu, političku fazu. U toj fazi odlučuju premijeri i predsjednici država na vijeću koje će biti u četvrtak, to će biti više različitih uglova i pogleda svih članica EU i sada ulazimo u to političko polje. Mi smo svoje administrativno-stručno uradili za dobru ocjenu", naveo je Konaković i dodao da se nada da neko neće blokirati mišljenje Komisije.

Konaković je najavio i dolazak još četiri osobe iz Gaze, te zahvalio ministru bezbjednosti Nenadu Nešiću, predsjedavajućoj Savjeta ministara Borjani Krišto i svim ministrima u Savjetu ministara zbog toga što su donijeli novu odluku kojom se ovim osobama dozvoljava ulazak u BiH.

"To su osobe za koje su izvršene bezbjednosne provjere i ne predstavljaju bezbjednosnu smetnju. Riječ je o majci i dvoje djece i srećni smo da se taj proces nastavlja i da smo još nekoliko ljudi doveli na sigurno, a tu je i doktor kojeg su jedno vrijeme izraelske vlasti držale pritvorenog, tako da i on dolazi kući", zaključio je Konaković.

