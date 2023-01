Konaković: Potrošeno 100.000 evra na prostore u kojima nema osoblja

​Elemdin Konaković, ministar vanjskih poslova BiH odgovarajući na jedno od postavljenih pitanja u Predstavničkom domu Parlamentarnoj skupštini BiH rekao je da za nedavno otvorene konulate u Rijeci, Novom Pazaru i Tirani nema novca, niti su sistematizovana radna mjesta.

Konaković je rekao da se u zadnjih 11 mjeseci zakup u Rijeci plaća po cijeni od 3.728 evra, u Novom pazaru deset mjeseci po 3.850 evra, a Tirani 2.000 evra.

"Do sada je utrošeno 100.000 evra utrošenih sredstava u zgrade u kojima nema osoblja. U konzulatu u Rijeci ima jedna osoba koja ima neki ugovor o djelu i to istražujemo kako je potpisano. Odluke o tome su se donosile u vrijeme privremenog finansiranja i to je kršenje zakona. Imamo velikih reakcija sa terena. Ljudi od nas očekuju da u tim konzulatima im olakšamo posao i veliki broj njih je shvatio da je to predizborna inforamcija", rekao je Konaković.

On je naglasio da postoje indikacije da su ugovori sklapani mimo Zakona o javnim nabavkama te da će o tome biti sastavljena kompletna inforamcija.