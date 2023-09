Konaković: Ruske diplomate došle za vrijeme Turkovićeve, poslastica će biti priča o prisluškivanju

SARAJEVO - Elmedin Konaković, ministar spoljnih poslova BiH rekao je du su ruske diplomate koje su protjerane iz EU, u BiH došle u vrijeme SDA i kada je ministarstvom spoljnih poslova rukovodila Bisera Turković.

U Fejsbuk objavi, Konaković je naveo da je dvoje ruskih diplomata preško granicu i da su im izdate ID kartice i to sve dok je SDA imao ministra spoljnih poslova, direktora OBA-e i zamjenika dirketora granične policije.

On je najveo da je Anton Sokolov, prvi sektrat boravio i radio u BiH u dva navrata i to prvi put od 15. jula 2015 do 19. aprila 2021. godine i od 12. januara ove godine do danas, dok je Ilija Serov, ataše u BiH boravi od 25. oktobra do danas.

"Sad su od toga napravili kampanju, uperili prste u mene i lažu kao što obično rade. Počnu botovi ili "novinar", kojem neću pisati ime jer reagovaće odmah pojdeina udruženja (iako to što on radi za stranku nema veze sa novinarstvom), a poentira i zaključi predsjednik SDA", napisao je Konaković.

On je napisao i da je nejasno da li on zapravo daje naloge botovima ili botovi daju naloge Bakiru, naglašavajući da Osman Mehmedagić, bivši direktor OBA-e nije znao da su došli ljudi (diplomate) i da su iz Hrvatske protjerani.

"Nije jer je pratio gdje se sastajemo Neka, Forto, Peđa, Kemo, Denis, Aljoša, Muzir, ja i još nekoliko desetina opozicionih političara. A realno, ni to nije znao. Dobio sam desetine poruka, uvreda, psovki, od botova, članova mjesnih odbora, uposlenika u javnom sektoru jer smo dozvolili da se ruske diplomate šetaju po BiH i jer smo kako laže predsjednik SDA isporučili sigurnosni sektor SNSD-u", napisao je Konaković.

Ministar spoljnih poslova rekao je da će poslastica biti priča o nezakonitom prisluškivanju i priča o prijemnoj knjizi i nalozima za prisluškivanjem koji su nestali.

"Znaju oni dobro o čemu govorim, zato i jesu nervozni i zato nam treba dobar sudski proces da sve bude baš javno. Ima toga mnogo", napisao je Konaković.

On je rekao i da je Ambasada Rusije uvećala sistematizaciju, a sve u periodu kada je Turkovićeva sa pozicije šefa protokola koji se bavi ovom temom sklonila profesionalca M.B koji je u svom poslu odličan.

"Ne možemo brzo popraviti sve što su pokvarili ne možemo brzo vratiti sve čime su trgovali, al popravljaćemo i vraćaćemo u kontinuitetu. Umora i posustajanja nema. 20 plus godina su lagali i imali ljude na svim bitnim pozicijama koji su te laži potvrđivali, ljudi obmanjivali. Lažite i dalje, lažite slobodno. Tek ćete da vidite koliko smo tim vašim lažima noge skratili", napisao je Konaković.