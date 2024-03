Konaković: Sutra ćemo biti ponosni

SARAJEVO – Ukoliko Bosna i Hercegovina sutra dobije zeleno svjetlo imamo pravo da budemo istinski ponosni jer smo od zemlje koja je najviše zaostajala u segmentu europskih integracija postali zemlja koja je najbrže prešla put od datuma dobivanja kandidatskog statusa do datuma otvaranja pregovora, izjavio je ministar spoljnih poslova BiH Elmedin Konaković.

Dan pred putovanje u Brisel i sjednicu Evropskog savjeta na kojoj se odlučuje o otvaranju pristupnih pregovora s BiH Konaković kaže da možemo biti umjereni optimisti i da ne treba strahovati od onoga što neki nazivaju "dodatnim uslovima".

"Stvari na terenu stoje dobro. Uz, naravno, mogućnost da se eventualno zbog nekih političkih razloga sutra dodatno diskutira ili da neke zemlje koje imaju malo konzervativniji pristup proširenju, eventualno postavljaju neke druge uvjete. Međutim, sutra BiH dobiva ili ne dobiva zeleno svjetlo. Mi se nadamo da će se preporuka Europske komisije uvažiti i da ćemo onda suštinski biti šampioni europskih integracija regije, jer smo u najkraćem roku prešli put od dobivanja kandidatskog statusa do otvaranje pregovora", poručuje Konaković.

On ističe da Ministarstvo pomno prati današnja događanja u parlamentima zemalja EU vezano za otvaranje pregovora s BiH.

Izjave lidera ovih zemalja su, dodaje on, dosta pozitivne i ohrabrujuće. Sutra će jedna delegacija Ministarstva spoljnih poslova otići u Brisel kako bi na licu mjesta ispratila proces donošenja odluke o otvaranju pregovora.

Konaković naglašava kako ne treba strahovati od nekih dodatnih uslova, te da je ključno da odluka Evropskog savjeta bude pozitivna, odnosno da se odobri otvaranje pristupnih pregovora.

"Može se dogoditi i očekujemo da se to dogodi, da se prilikom usvajanja odluke možda i jasnije precizira put prema ovom pregovaračkom okviru i kako bi on trebao izgledati, ali to je nešto što su prošle sve zemlje kandidatkinje. Dobro je uporediti Ukrajinu i Moldaviju koje su dobile zeleno svjetlo pred kraj prošle godine, a još uvijek nisu usvojile pregovarački okvir. To je ona specifičnost svake od zemalja posebno, u kojoj će, nakon što screening počne, biti i definirani dalji tempo i prioriteti u rješavanju određenih zadataka", pojašnjava šef bh. diplomatije.

Ukoliko sutra bude zeleno svjetlo to je, naglašava on, zvanični početak pregovora BiH i screening starta odmah.

"Ako se to dogodi to će biti veliki uspjeh i razlog za slavlje u BiH. Sve što EU bude tražila od nas prije definiranja pregovaračkog okvira svakako se od nas traži. Tu neće biti dodatnih uvjeta. Na stolu će biti raspoređena samo dinamika uvjeta koji će odlučivati brzinu približavanja EU. Ne postoji razlog za skepsu u tom slučaju, jer sve što nam slijedi je tehnička stvar", zaključuje Konaković.

