Konaković iz Brisela: Ovo svjetlo je zeleno da ne može biti zelenije

BRISEL - Ministar inostranih poslova BiH Elmedin Konaković kazao je za N1 iz Brisela kako se nada da će Evropa dati "vjetar u leđa" BiH kako bi nastavili s reformskim procesom.

"Urađeno je dovoljno da se uđe u taj evropski voz, a kasnije slijede detalji oko deifinisanja pregovoračakog okvira, prve međuvladine konferencije – to je ono što Ukrajina i Moldavija nisu dobile prilikom davanja zelenog svjetla. Danas govore o Ukrajini i tom pregovaračkom okviru. Danas ćemo vidjeti je li Evropa za ulazak BiH u EU, nadam se da jeste s obzirom na sve izjave koje smo danas gledali", rekao je Konaković.

Naveo je kako je ostalo još stvari da BiH završi iz osam oblasti, a da je među njima zakon o zaštiti ličnih podataka, imenovanje koordinatora za IPA fondove itd.

"Imamo nekoliko dokumenata koji su u proceduri o kojima bismo mogli relaksirano razgovarati ako danas dobijemo odluku o otvaranju pregovora. EU danas daje vjetar u leđa onima koji su proevropski, prije svega građanima BiH i olakšava nam svima susret i dijalog. Da našoj javnosti koja je navikla na populiste i konflikte, možemo jednostavnije objasniti da to što sjedimo i dogovaramo se zbog naše djece ima smisla. Drago mi je da evropski zvaničnici to razumiju. Kojom brzinom će se voz kretati to je do nas, ali će biti lakše ako dobijemo zeleno svjetlo", kazao je Konaković za N1.

Komentarišući izjavu Milorada Dodika, predsjednika RS, da zeleno svjetlo neće ništa značiti ako ne dobijemo i konkretan datum, Konaković je rekao: "Ovih 16 zakona koji su usvojeni u posljednjih 16 mjeseci i svi drugi problemi koji su riješeni, usvojeni su zahvaljujući i, između ostalog, Dodiku i SNSD-u, Čoviću i HDZ-u, Trojci i razumnim opozicionarima. Ne postoje datumi, to je tehnička stvar kada dođete dovoljno blizu narednom koraku prelazite u naredno poglavlje. Mislim da je Dodik to shvatio, da je zeleno svjetlo najzelenije moguće i svaki naredni korak je približavanje EU."

