Konaković o današnjem dijalogu EU i BiH: Dali su nam vrlo ozbiljnu ponudu

SARAJEVO – Evropska unija je dala BiH vrlo ozbiljnu ponudu, rekao je Elmedin Konaković, ministar spoljnih poslova BiH, povodom dijaloga na visokom nivou koji se održava danas u Sarajevu.

Konaković je rekao da bi taj sastanak, kojim predsjedavaju Oliver Varheji, evropski komesar za proširenje i Borjana Krišto, predsjedavajuća Savjeta ministara BiH, mogao biti početak povratka ka rješavanju problema građana.

"Morao bi ovaj sastanak biti, ako bude hrabrosti političkih lidera, početak povratka na ono što bi ljudima u BIH trebalo biti najvažnije briga o njihovom statusu, uslovima života, o platama, kako će živjeti iza 20-og kada dođu visoki datumi. Jer, Evropska unija ima vrlo ozbiljnu ponudu. Nije to samo ovih dvije milijarde koje su na stolu. To je priča o intergraciji našeg tržišta u evropsko, to su prilike koje bi trebale dovesti nove investitore, povećati plate, zaustaviti odlazak mladih ljudi. I zaista smo svi iskoristili priliku da se komesaru za proširenje zahvalimo za dosadašnji angažman i EU koja je vrlo korektna prema BiH, koja nudi obilje prilika i šansi", rekao je Konaković a prenose Vijesti.ba.

Na forumu učestvovuju zamjenici predsjedavajuće Savjeta ministara BiH, članovi Kolegija i predsjednici klubova poslanika i delegata u oba doma Parlamentarne skupštine BiH, premijeri entiteta i deset kantona, kao i gradonačelnik Brčko distrikta BiH.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.