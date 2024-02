Konaković oštro kritikovao Dodika

SARAJEVO - Ministar inostranih poslova BiH i predsjednik Naroda i pravde Elmedin Konaković izjavio je da je tokom posjete zvaničnika NATO-a Bosni i Hercegovini "cijeli NATO poslao jasnu poruku koja je suprotna onome što Milorad Dodik govori i najavljuje“.

Naime, nakon posjete NATO-a i pomoćnika državnog sekretara SAD za Evropu i Evroaziju, Džejmsa O'Brajana, kojeg brojni nazivaju i "ocem Dejtona", uslijedila je reakcija Dodika u kojoj je danas naveo kako je O'Brajan njegove partnere iz 'Trojke' sahranio politički.

"Vrlo je jasno šta će se desiti sa Dodikom i njegovim procesom ako u njega eventualno krene. Još više ga je zabolio dolazak O'Brajana, jednog od onih koji su pisali Dejton, zna svaki detalj i tumači ga na pravi način, tako da su i tu Dodikove priče pale u vodu", rekao je Konaković za N1.

Kaže da „Dodik i oni kao njegovi partneri ulaze u ciljnu ravninu u kojoj bi bilo potrebno ispoštovati dogovore – ne samo onaj iz Laktaša, nego sve one koji su uslijedili od uspostave državne koalicije, a koji se odnose na evropski put BiH“.

"Mi smo nadomak. Jedini koji to opstruira je Dodik. On je već prekršio jedan dio našeg razgovora iz Laktaša i nije podržao zakon o sprečavanju pranja novca. Pokazuje nervozu, a u njoj je moguće da napravi neki pogrešan korak koji će ga skupo koštati", navodi Konaković, pozivajući ga da ih ne čini jer će to glasači zasigurno shvatiti.

Osvrnuo se na jučerašnju posjetu O'Brajana, s kojim je, kako ističe, do detalja analizirao unutrašnju situaciju BiH, a s tim i sve predstojeće uključujući i izbornu.

Stoga, ponavlja – na sastanku u Laktašima nije postignut nikakav sporazum.

"Dobro znam i njegove stavove o ‘Trojci’, ali ne želim da koristim to u svrhe političkog marketinga, jer bi bilo neprimjereno. Dakle, ne postoji sporazum iz Laktaša. Postoje razgovori, prijedlozi i ideje za koje smo se dogovorili da ih stavimo na papir. Onda se je neko, svjesno ili ne, pustio prvi draft po njegovom viđenju zapisnika iz Laktaša koji ima dio istinitih interpretacija, a dio ne. Pisao sam i Marfiju, pa Ambasada SAD-a u BiH to i ne zove sporazumom, nego razgovorom", konstatovao je Konaković.

Tvrdi kako partneri nemaju nikakvih problema vezanih za ‘tehničke’ izmjene izbornog zakona, pa ni vezane za dio o izboru članova Centralne izborne komisije BiH.

"Sve drugo bile su teme oko kojih se nismo usaglasili. Oko nekih se vjerovatno možemo usaglasiti, ali ne oko one koja je Draganu Čoviću zanimljiva, koja kaže da se sad riješi pitanje izbora člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda, a da ne tretiramo uopšte međunarodne presude. To je potpuno neprihvatljivo i to on zna, rekli smo mu", podvukao je Konaković.

Dodaje kako ne vjeruje da će HDZ iskoristiti ovaj period za bilo kakve blokade, te da “BiH trči zadnjih 100 metara do otvornih vrata Evrope”.

S druge strane, ponovio je, ako Dodik pokuša da pod pritiskom Moskve zaustavi proces – najveću cijenu će platiti upravo on.

