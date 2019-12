Konaković više nije predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo

SARAJEVO - Elmendin Konaković od danas više nije predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo. Tu ulogu preuzela je Danijela Krstić. Saopštio je to danas Konaković na konferenciji za novinare.

On je rekao da je zatražio dodatnu zaštitu komesara policije KS i MUP-a KS s obzirom da je ubijeđen da, kako je rekao, da može doći do incidenata kao šta se to dešavalo u Crnoj Gori i NS RS.

18 poslanika u skupštini KS danas je podnijelo zahtjev predsjedavajućem Skupštine KS da sazove hitnu sjednicu sutra do 12 sati i zatražili su ostavku Konakovića i Edina Forte koji je premijer KS.

Konaković je rekao da je to što traži 18 poslanika mimo poslovnika i da je to svojevrsno nasilje nad ovom institucijom.