Konferencija u Banjaluci: Medijske slobode tužna priča u našoj zemlji

BANJALUKA - Zašto građani više (ne) vjeruju novinarima, da li su mediji u okovima zakonske regulative zapravo legalizacija pritiska ili uvođenje reda i da li je sve vrijedno klika samo su neka od pitanja na koja su traženi odgovori na konferenciji "Novinarstvo u regionu: Od sjaja do očaja", koja je održana danas u Banjaluci.

Predstavljajući rezultate nedavnog istraživanja Udruženja "BH novinari" o stanju medijskih sloboda u BiH, a s akcentom na RS, na samom početku konferencije novinarka "Euroblica" Milkica Milojević izdvojila je nekoliko važnih segmenata, a jedan od njih govori i o napadima na novinare.

"Ono što je zapanjujuće, kao i ranijih godina, jeste to da je znatno veći broj građana u Republici Srpskoj koji opravdavaju napad na novinare nego što je takvih stavova u Federaciji BiH. Ove godine (2023) je broj takvih ispitanika bio 26 odsto u Srpskoj, a pet odsto u Federaciji BiH", istakla je ona predstavljajući rezultate za prošlu godinu, dodajući da su ti podaci bolji u odnosu na 2022. godinu.

Dodala je i da je u Srpskoj zabilježeno drastičnije slabljenje povjerenja u tradicionalne medije nego u Federaciji BiH.

Prema njenim riječima, novinarstvo nikada nije bilo glamurozan posao kao što se ponekad znalo lažno predstavljati.

Siniša Vukelić, predsjednik Kluba novinara Banjaluka, istakao je da su zabrinjavajući podaci koji pokazuju da građani Republike Srpske smatraju opravdanim da se nekad napadne novinar.

"To je rezultat ambijenta koji su stvorili vodeći političari u Republici Srpskoj, koji su normalizovali uvrede, prijetnje, nipodaštavanje novinara i novinarki, koji se odnose prema novinarima i medijima kao prema nekome ko treba da bude njihov sluga i da pišu i prenose bez propitkivanja njihove izjave i stavova. Upravo zbog takvog targetiranja građani počinju misliti da je to normalno ponašanje. Ne, to nije normalno ponašanje", rekao je Vukelić.

Prema njegovim riječima, novinari koji propitkuju i pokušavaju dovesti činjenice u širi kontekst pomažu građanima da donesu ispravne odluke u svakodnevnom životu, a ambijent za rad novinara je zabrinjavajući već duže vrijeme.

"Novinari ne moraju više strahovati da mogu biti fizički napadnuti ili verbalno izvrijeđani od junaka svojih tekstova, već to može biti bilo koji građanin koji slijepo sluša ili simpatiše određenu političku opciju. To je mnogo veća opasnost kada je u pitanju novinarski rad", smatra Vukelić.

Kako je dodao, zbog svega toga je važno da se čuju kredibilni novinari iz cijelog regiona jer upravo ljudi iz ove branše imaju zajedničke probleme.

Jelena Jevtić, novinarka Centra za istraživačko novinarstvo BiH, čiji je nedavno objavljeni film "Gdje je Sara" potresao javnost i pokrenuo pravosuđe, ističe da je pitanje "medijskih sloboda tužna priča u našoj zemlji".

"Ja sam na filmu radila godinu dana i u godinu dana, bez obzira na značaj teme, ne možete da dobijete odgovor od jednog javnog preduzeća kao što je Gradsko groblje Banjaluka. Godinu dana ne može niko da se nađe kao relevantan i voljan da stane ispred kamere i kaže nešto, na kraju krajeva ni pismeni odgovor da da. Onda ne znam o kakvim bismo slobodama pričali", kaže ona.

Kako dodaje, ljudi koji su na funkcijama profesionalno izbjegavaju odgovornost, kao i obavezu da stanu pred javnost.

Jedna od panelistkinja bila je i Biljana Stepanović, glavna i odgovorna urednica magazina "Nova ekonomija" iz Srbije, a, kako navodi, građani više ne vjeruju novinarima zato što se veliki broj ljudi predstavlja kao da su novinari, a nisu.

"Mnogo sada ima, bar u Srbiji, štampanih stvari koje se prodaju na kiosku i izdaju se za novine, ali nisu novine. Isti je slučaj sa portalima. To su propagandni servisi interesnih grupa od vrha vlasti pa nadalje. Oni ljude godinama zasipaju dezinformacijama, lažnim vestima, govorom mržnje", ističe ona.

Kako dodaje, polako se odvajaju mediji kojima se može vjerovati i oni kojima se ne može vjerovati, a i jedni i drugi su to, kako kaže, sami zaslužili.

Inače, konferenciju "Novinarstvo u regionu: Od sjaja do očaja" organizovao je Klub novinara Banjaluka uz pomoć Fondacije "Friedrich Ebert Stiftung".

Takođe, večeras će biti dodijeljena i nagrada najboljem novinaru u okviru druženja novinara "Off the record"Pitali smo građane Banjaluke da li femicid treba postati dio zakona (VIDEO)

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.