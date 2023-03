Konferencija u Banjaluci: U srži dijaloga kosovsko pitanje i evrointegracije BiH

BANJALUKA - Banjaluka je plodno tlo za razgovore koji mogu biti od suštinskog značaja za politički život i budućnost ovog naroda, istakao je Vojislav Savić, politikolog i jedan od organizatora druge konferencije "Balkan na raskršću", koja je održana u Banjaluci.

Ovu konferenciju organizovali su Centar za političku analizu Banjaluka i dnevni list "Glas Srpske", a Savić je tom prilikom istakao da je dijalog uvijek važan, jer se kroz njega kristališu najbolje ideje i ono što može biti najbolji put.

"Najveći problem je ako se narod zatvori u svoje balone i ako se to ne preispituje. Drago mi je da imamo goste iz Beograda i Mostara, ali nažalost, nemamo nikoga iz Sarajeva, iako smo pokušali da dođemo do njih, ali se nadamo da će to biti prevaziđeno na narednom panelu, koji bi trebalo da bude krajem maja", rekao je Savić u petak.

Na prvom panelu "Raspetljavanje kosovskog čvora: zamrznuti konflikt ili konačno rješenje?", Zoran Milivojević, bivši diplomata, rekao je da bi ovo pitanje trebalo riješiti, ali ne na štetu državnih i nacionalnih interesa Srbije.

"Važno je da smo ovde o tome razgovarali, jer to važi za srpski narod u celini. Pitanje države Srbije i srpsko pitanje su od krucijalne važnosti za sadašnjost i budućnost srpskog naroda, i u tom smislu se nalazimo u delikatnom položaju. Mislim da je ovo najozbiljnija situacija nakon 1999. i 2008. godine te samoproglašenja nezavisnosti Kosova u pokušaju dela međunarodne zajednice da se ovo pitanje reši brzo, efikasno i na štetu Srbije. Ključne su tri stvari u ovom trenutku, prva je pozicija Srbije u odbrani nacionalnog interesa, druga je jedinstvo srpskog naroda i treća stvar je dijalog, koji je zaista važan i to je jedan od mehanizama odvraćanja i amortizovanja pritiska sa kojima je Srbija suočena u rešavanju ovog pitanja", rekao je Milivojević.

Aleksandar Mitić, sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu, kazao je da u ovom trenutku Zapad pokušava da iskoristi geopolitičku situaciju.

"Sa srpske strane je neprihvatljiv čitav ovaj plan. Poenta predloga je da se Srbija primora da odustane od Kosova i Metohija i da prihvati da je to odvojeni entitet, ali to Beograd mora da odbaci. Srpski narod ne može niti sme da odustane od Kosova, a voleo bih da postoji političko jedinstvo u Srbiji ", kazao je Mitić.

Na drugom panelu bilo je riječi o evrointegracijama BiH i "Otvorenom Balkanu" u svjetlu novih političkih odnosa, a Dražen Barbarić, dekan Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, tom prilikom istakao je da BiH nema budućnost izvan EU.

"Alternativa ostajanja izvan Europske unije nije budućnost naše zemlje, a samo načelno se radi pristupanje BiH u EU. Taj put je relativno dalek, a kad bismo mi zakoračili u pregovaračkom procesu, tada bi se maske razotkrile i znalo bi se ko je za, ko protiv, a ko blefira u vezi s pitanjem EU", istakao je Barbarić.