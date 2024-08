Konobarica iz BiH šokirala Hrvate iznosom svoje plate

Na Redditu se povela rasprava oko plata u Hrvatskoj, a onda se javila jedna djevojka iz BiH koja je svojim komentarom svima začepila usta.

Naime, otvorena je tema u kojoj se korisnici ove platforme mole da napišu kolika im je plata i čime se bave.

Javili su se ljudi raznih profesija. Jedan je vojnik rekao da zarađuje 2.100 evra mjesečno s činom natporučnika, specijalizant medicine kaže da njegova primanja iznose 1.800 evra bez prekovremenih.

Ako odradi sedam dežurstava od 12 sati zaradi oko 2.200 evra. Daleko najbolje stoji pomorac koji tvrdi da zaradi oko 60 hiljada evra godišnje, a još iznajmljuje i tri apartmana.

Onda se javila jedna konobarica koja, doduše, ne radi u Hrvatskoj, već u BiH. Njena primanja mnoge su šokirala.

"Zarađujem 350 do 400 evra mjesečno s bakšišem. Žalosno".

Mnoge je zaprepastila ta cifra jer u Hrvatskoj konobari zarađuju bar 1.000 evra, sve zavisi od mjesta na kojem rade i koliko bakšiša spreme u džep. "Ne znam kako porodice spajaju kraj s krajem"

“Radim oko devet i po sati, četiri dana sedmično. Ali naravno da se ne bi moglo s tim inače preživjeti. No, ja imam 18 godina i živim s roditeljima tako da platu trošim samo na sebe, a hranu i režije plaćaju roditelji. Realno, ne znam kako ljudi koji imaju porodicu uspiju spojiti kraj s krajem. Na prošlom poslu sam zarađivala 500 evra, radilo se pet dana u sedmici, ali bilo je jako fizički naporno. Jedna žena je radila sa mnom i trošila 150 evra te plate samo na gorivo do posla. Firma nije pokrivala trošak prevoza, a uz to je uzdržavala dvoje djece", ispričala je mlada konobarica iz BiH.

Na kraju se javio i jedan student koji konobari u lokalnom kafiću na sjeveru Hrvatske i zaradi 50 evra po smjeni, ne računajući bakšiš.

"Trećinu smjene ništa ne radim jer nema ljudi. 12-13 evra je stvarno bezobrazno", zaključio je, prenosi Dnevno.hr.

