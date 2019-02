Konstitutivna sjednica Doma naroda FBiH u srijedu

SARAJEVO - Konstitutivna sjednica Doma naroda Parlamenta FBiH biće zakazana za srijedu, 20. februar, a delegati će se izjašnjavati i o federalnom budžetu za ovu godinu, izjavila je Lidija Bradara, predsjedavajuća ovog doma.

"Do ovog trenutka u Dom naroda još nije došla jutros usvojena odluka o potvrđivanju rezultata posrednih izbora i dodjeli mandata za Dom naroda Parlamenta FBiH. Očekujem kako će do kraja radnog dana ipak biti zaprimljena, kao i objavljena u 'Službenom glasniku BiH'. S obzirom na to da su materijali za sjednicu spremni, danas ih šaljemo izaslanicima da bi ih na vrijeme mogli proučiti, a ujedno da ispoštujemo poslovničke i ustavne procedure. Tako da će konstituirajuća sjednica Doma naroda Parlamenta FBiH biti zakazana sutra, odnosno nakon materijala, izaslanici će ujutro dobiti i službeni poziv za sjednicu koji ćemo zatim, kao i potpun dnevni red dostaviti i javnosti", saopštila je Bradara medijima.

Dodala je da će sjednica biti zakazana za srijedu u 11 sati, dok će dan prije biti održan i radno-konsultativni sastanak s predstavnicima svih stranaka koje imaju delegate u Domu naroda, "a sve u cilju što kvalitetnije pripreme i toka same sjednice koja će biti konstitutivna, ali i na čijem će se dnevnom redu naći i budžet i ostali važni dokumenti."

"S obzirom na to da sam u stalnom kontaktu s ministricom finansija, drago mi je potvrditi, budući da pratimo stanje sve vrijeme, kako je, osim što je Federacija likvidna, sve spremno za 'puštanje' svih budžetskih davanja odnosno invalidnina, braniteljskih naknada i plaća. Ministrica finansija Jelka Miličević je potvrdila kako će sva ministarstva koja rade na obračunima reagirati odmah te da će ubrzati sve tehničke pripreme da bi sve isplate u najkraćem mogućem roku bile na računima korisnika", navodi Bradara.