Konsultacije: Čubrilović sumnja u široku koaliciju, Đokić želi tri ministra

BANJALUKA – Mandatar za sastav nove Vlade RS Radovan Višković održao je sastanke sa predstavnicima Socijalističke partije i DEMOS-a, a u sklopu nastavka pregovora za sastav njegovog kabineta.

I Petar Đokić i Nedeljko Čubrilović podržaće buduću izvršnu vlast u Srpskoj, ali ipak, prvi čovjek DEMOS-a smatra da bi široka koalicija u Vladi, u kojoj bi bile zastupljene i partije koje na izborima nisu bile uz vladajući blok, imala brojne mane, te da bi bilo teško postići kompaktnost i ispuniti želje svih.

Petar Đokić, predsjednik Socijalističke partije istakao je nakon sastanka sa Viškovićem da se nije razgovaralo o konkretnim imenima koje će ponuditi ova stranka kao ministre. Međutim, sudeći prema Đokićevom stavu, ali i prateći dosadašnje izjave koje su stizale u javnost, apetiti SP-a su porasli, jer sada žele tri ministarska mjesta.

“O imenima nije bilo riječi, došli smo na konsultacije da razgovaramo o politikama. Podrazumijeva se da će SP biti dio Vlade, da će učestvovati i isključivo tražimo da to učešće bude na bazi našeg broja glasova koji smo osvojili na izborima i ništa više i manje od toga. Mi danas nismo licitirali o resorima, logično je da u sastavu Vlade možemo imati tri ministra, dakle, to je potpuno logično. Naravno to ostaje pitanje o kome ćemo još razgovarati“, poručio je Đokić.

Na pitanje da prokomentariše koliko je moguće da upravo on sjedne u ministarsku fotelju, s obzirom na izjavu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika o tome da u novoj Vladi RS neće sjediti dio ministara koji su obavljali dva uzastopna mandata (Đokić bio ministar rada i boračko-invalidske zaštite, pa energetike i rudastva), lider socijalista nije bio zabrinut i kratko je poručio: „Čuli ste gospodina Dodika. On je rekao jedan dio ministara. Imajte u vidu to. SP će procjenjivati koga će kandidovati, a predsjednik Vlade je taj koji će na bazi prijedloga izabrati svoj kabinet. Ne znam na koga se odnosi to“, naveo je Đokić.

Nedeljko Čubrilović, predsjednik Demosa poručio je da je „načelno dogovoreno sve, ali konkretno ništa“, te da će u narednim danima biti obavljen novi sastanak kada će se govoriti o konkretnim imenima.

"Vidjećemo šta Demos dobija. Moj cilj je da sačuvamo kompaktnost stranke, ali bez organa stranke nećemo nijednu odluku donositi“, rekao je Čubrilović, ne želeći da odgovori na pitanje da li će on biti ministar, pošto se o tome spekulisalo u javnosti.

Ali, na konstataciju da Socijalistička partija želi tri ministra, Čubrilović je naveo:

"Dakle, vidite da sam bio u pravu. Hajde da potpišemo odmah to što SP traži. Imamo isti kapacitet u Vladi RS, imamo najbolji izborni rezultat poslije SNSD-a u koaliciji, i nemojte zaboraviti da kod socijalista imaju tri politička subjekta koja su nastupila na ovim izborima. Sa punim pravo možemo očekivati to što Socijalisti traže“, naglasio je Čubrilović.

Međutim, lider Demosa, za razliku od SP-a, nije pobornik široke koalicije u Vladi.

"Sigurno da je široka koalicija mana. Ni u jednoj vladi ne možete vi da postignete tu kompaktnost sa tako širokom koalicijom pogotovo sa tako oprečnim stavovima sa kojima stranke ulaze u Vladu. Bolja je koalicija sa manjim brojem subjekata, ali je , isto tako važno da se što više ljudi nađe na istim programima“, poručio je Čubrilović, koji je na pitanje da li se mogu istovremeno zadovoljiti apetiti trenutno osam stranaka u vladajućoj koaliciji, odgovorio da SNSD ima kapacitete da pomiri sve to.

"SNSD, kao najdominantnija politička opcija može i bez dvije ili tri stranke da nastavi da vodi Vladu RS sa stabilnom većinom“, zaključio je Čubrilović.

Radovan Višković, mandatar za sastav nove Vlade RS kazao je da od svih partija koje će učestvovati u budućem kabinetu očekuje maksimalno angažovanje, te da su sa delegacijom SP-a i Demos-a, između ostalog razgovarali o ekonomskim mjerama i reformi javnih preduzeća.