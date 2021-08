Kontradiktorne izjave svjedoka u aferi "Respiratori": Nismo znali šta i kako

SARAJEVO - Svjedočenjem Tonče Bavrke, direktora Federalne direkcije robnih rezervi i člana Štaba civilne zaštite FBiH, u Sudu BiH danas je, nakon ljetne pauze, nastavljeno suđenje federalnom premijeru Fadilu Novaliću i ostalim optuženim u aferi "Respiratori".

Bavrka, koji je govorio o načinu na koji je funkcionisao Štab na početku pandemije, kazao je da je na sjednici 1. aprila prošle godine donesena odluka o izdvajanju naprije pet miliona, a potom sedam miliona KM za nabavku zaštitne opreme. Kazao je da tada nije tačno precizirano o kakvoj opremi se radi, jer je to prepušteno stručnjacima iz Ministarstva zdravstva, odnosno Zavoda za javno zdravstvo FBiH.

O prvim problemima s nabavkom 100 spornih respiratora iz Kine, kako je rekao Bavrka, saznao je tek oko 20. aprila, kada je dio njih dopremljen u Sarajevo. To je kontradiktorno s njegovom izjavom datom u septembru prošle godine u Tužilaštvu BiH, kada je rekao da ih je Fahrudin Solak, direktor Federalne uprave civilne zaštite, o problemima s isporukom informisao na jednoj od sjednica održanih prije no što je prvi kontingent respiratora stigao u Sarajevo.

Zamoljen da obrazloži različite izjave, Bavrka je juče rekao da se ne sjeća, da tada nije mislio da će biti svjedok.

"Nismo dizali ruke za nabavku 100 respiratora, ne mogu se sjetiti kada je to bilo", rekao je Bavrka, rekavši da se na sjednicama nije raspravljalo o vrsti i tipu respiratora.

"Nismo znali šta i kako", rekao je on.

I na brojna druga pitanja nije mogao s preciznošću odgovoriti, jer se nije mogao sjetiti šta je pričano "na kafi", šta na sjednicama, šta je bilo prije, a šta poslije isporuke respiratora…

Tako je juče kazao da je na jednoj od sjednica Štaba, kada su se pojavile dileme o njihovom kvalitetu, tražio odgovor o tome za šta se respiratori mogu koristiti. Konstatovao je da mu Solak, odnosno Sanita Alagić iz FUCZ-a nisu mogli tada odgovoriti na ta pitanja jer ni oni nisu medicinski stručnjaci. U izjavi Tužilaštvu Bavrka je pak kazao da su mu odgovarali kako "bespotrebno komplikuje stvari".

Pokušavajući danas objasniti to, kazao je da Solakove izjave ipak nisu bile "u kontekstu da im ide na živce".

"Sada sa sigurnošću ne mogu potvrditi to što sam rekao u izjavi", kazao je Bavrka.

Oštra polemika u sudnici između tužioca Mirze Hukeljića i odbrane juče se vodila o dvije verzije jednog dokumenta od 3. aprila prošle godine.

Naime, u informaciji Federalnog štaba civilne zaštite o aktivnostima koje je to tijelo sprovelo na suzbijanju i prevenciji širenja virusa korona od proglašenja stanja nesreće u FBiH do 23. marta, te one koje je sprovodilo od 23. marta do 3. aprila, koju je Vlada FBiH razmatrala na sjednici 9. aprila, stoji rečenica: "Dana 3. aprila zaključen je ugovor o kupovini 100 respiratora." Ova informacija sačinjena je na memorandumu Federalnog štaba civilne zaštite, bez ičijeg potpisa.

Prema Bavrkinim riječima, u primjerku tog dokumenta koji on ima, ova rečenica ne postoji. Kako je objasnio, o tome je nedavno, u pripremi za svjedočenje, obavijestio i Tužilaštvo.

