Kontrolišu mostove u RS zbog tragedije u Đenovi

BANJALUKA - "Putevi RS" će u narednom periodu pojačati mjere kontrole stanja svih putnih objekata, mostova, intenziviraće se radovi na održavanju istih, te će se u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima pokrenuti procedure u cilju sanacije konstrukcija čije stanje nije zadovoljavajuće.

Istakli su ovo u "Putevima RS", u kojima su se na ovaj potez očigledno odlučili zbog tragedije u Đenovi (Italija), kada je u urušavanju vijadukta život izgubilo nekoliko desetina ljudi.

Oni kažu da, sem starosti mosta, postoji mnogo drugih razloga koji mogu dovesti do narušavanja stabilnosti mostovskih konstrukcija.

"Mostovi koji su najopterećeniji su svi oni koji se nalaze na glavnim putnim pravcima u RS, te na graničnim prelazima i dionicama na kojima se vrši odvijanje teških teretnih vozila te vanrednih prevoza", rekli su u "Putevima RS" i dodali da u skladu sa pravilnikom preko preduzeća vrše redovne, odnosno sistematske preglede svih putnih objekata, u koje spadaju mostovi i mostovske konstrukcije.

U RS postoji nekoliko mostovskih konstrukcija koje nisu u zadovoljavajućem stanju, kažu u "Putevima RS", a to su prije svega most preko rijeke Lim u Rudom, nekoliko mostova na putnom pravcu M-19.2, dionica Vlasenica - Tišća - granica RS/FBiH (Luke), nekoliko mostova sa drvenom konstrukcijom na putnom pravcu R-465, dionica Ukrina - Klupe, te most preko potoka Jelovac u naselju Vrbanja.

"Za konstrukcije, za koje se na osnovu obavljenog pregleda sumnja da su u lošem stanju, rade se dodatna ispitivanja, te se sprovode sve neophodne mjere i radnje u cilju njihove sanacije, a u međuvremenu se ograničava dozvoljeno opterećenje na njima", rekli su iz "Puteva RS".

Duško Hinić, tehnički direktor Instituta za građevinarstvo IG Banjaluka, kaže da u RS postoji više mostova koji su stari nekoliko desetina godina i da velikih konstrukcija kao što je vijadukt u Đenovi nema, osim velikog mosta u Čemernu, koji je nov te za njega nema bojazni.

"Potencijalno su opasne montažne konstrukcije mostova. U RS ima nekoliko mostova koji su dali sve od sebe, te po mojoj procjeni u Banjaluci nedostaje pet novih mostova jer je saobraćaj preopterećen", kaže Hinić i pojašnjava da se za mostove predviđaju periodični pregledi, gdje se formira karton mosta i vodi evidencija o njegovom ponašanju kroz vrijeme, te se onda interveniše.

"Najčešći problem za održavanje mostova kod nas je novac jer se most mora servisirati, održavati te graditi novi", kaže Hinić.

Dodao je da su pojačane mjere kontrole mostova korisne jer postoje skrivene opasnosti, koje se moraju pregledati, i da se vidi šta je prioritet da se riješi.

Milija Radović, direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja RS, kaže da su pojačane mjere kontrole mostova dobre mjere predostrožnosti, jer će vanredne, detaljnije kontrole dati određene pokazatelje, te je mnogo veća mogućnost da se uoče neki problemi koji nisu uočljivi prilikom redovne kontrole.

"Pored toga treba sagledati i druge segmente poput sistema zaštitne ograde, koji moraju biti u funkciji u slučaju udara vozila u zaštitnu ogradu kako ne bi došlo do slijetanja", kaže Radović i dodaje da postoje primjeri kada se na loše stanje mostova odreagovalo blagovremeno, te se nije čekalo na urušavanje ili neke druge negativne posljedice, poput Zelenog mosta u Banjaluci, gdje je u toku gradnja novog mosta.

Nezadovoljavajuće stanje