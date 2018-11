Kormak: Dodik ostaje pod sankcijama SAD-a

SARAJEVO - Američka ambasadorka u BiH Morin Kormak, koja uskoro napušta BiH, jer se očekuje potvrđivanje novog ambasadora Erika Nelsona, u razgovoru s predstavnicima nekoliko internet portala u našoj državi danas je poslala važne poruke o budućoj američkoj politici.

Odgovarajući na pitanje o odnosu prema lideru SNSD-a i novoizabranom predsjedavajućem Predsjedništva BiH Miloradu Dodiku, Kormak je kazala da nije došla u BiH da se takmiči u popularnosti, već da predstavlja Vladu SAD-a.

"Ovdje sam da provodim politiku SAD-a i ta politika ukjučuje traženje odgovornosti od ljudi koji se nalaze pod raznim sankcijama Vlade SAD-a. Kada je riječ o Dodiku, to je Zakon o sankcijama prema Zapadnom Balkanu. U Vašingtonu ima jak osjećaj prema Dejtonskom mirovnom sporazumu, a to je da taj sporazum ima ključnu ulogu u BiH i to treba braniti. U budućnosti ćemo mi raditi s Dodikom kao izabranim članom Predsjedništva BiH iz poštovanja prema toj instituciji i ulozi koju ima tamo. Ovo je bila pojedinačna sankcija protiv Dodika. Nemamo nikakvih problema da sarađujemo s RS, s građanima RS i vlastima. Partnerstvo SAD-a i nastojanje da se pomogne BiH, sve će se to nastaviti", kazala je Kormak.

Govoreći o tome šta su SAD u protekle četiri godine uradile za BiH nabrojala je sankcionisanje Dodika, ali i drugog funkcionera SNSD-a Nikolu Špirića, kada su se prvi put koristile protukoruptivne sankcije.

"Čvrsto vjerujemo da ova zemlja zaslužuje da napreduje i ne trebaju je u tome spriječavati lideri", poručila je Kormak.

Pozdravila je donošenje Pregleda odbrane, kazavši da je mnogo uslova zadovoljeno u ispunjavanju uslova za MAP, te da se nada se da će se nastaviti napredak.

"Kada sam došla ovdje BiH je smatrana problematičnom kada je riječ o borbi protiv terorizma, ali mnogo je napravljeno u obuci sigurnosnih snaga, opremanju, saradnji sa Graničnom policijom. Prošle su dvije godine bez ikakvih incidenata u tom smislu", kazala je Kormak.

Dotakla se i neuspjeha političara u izmjeni Izbornog zakona BiH.

"BiH je izrazila posvećenost da ide evroatlantskim putem. Umjesto da lideri vode dijalog veoma ozbiljno, oni napuštaju sastanke i daju izjave za medije. Nije na međunarodnoj zajednici da donose rješenja koje se tiču izbornog zakona, građani moraju odgovornim držati lidere da vode ozbiljan dijalog i da usaglase zakone sa evropskim zakonodavstvom", kazala je Kormak, prenosi Klix.ba.