Kormak: Glasanje bazirajte na činjenicama, a ne na strahu

Komentari: 2

DraganRankitic

Sjajno. Ova pokvarena proturska žena misli da smo mi građani Republike Srpske maloumni, pa ne shvatamo da na izborima treba glasati bazirano na činjenicama a ne na nekim iracionalnim strahovima. Treba ona da nam objasni nekakve "činjenice". Stvar je samo u tome da su njene "činjenice" samo njena (i Bakirova) propaganda. Prema toj propagandi nas Turci i njihov vođa Bakir IzzetBey, tako puno vole i ne pretstavljaju nikakvu pretnju za naš opstanak i razvoj. Ona tako fenomenalno vlada našim srpskim jezikom da ona bolje razume svakodnevne Bakirove pretnje i zveckanje oružjem bolje od nas. Ona takođe bolje od nas shvata "prave namere" svakodnevnih podmuklih napada raznih "ustavnih sudova" i drugih gadosti koje nam turski lobi iz Sarajeva stalno servira. Počev od našeg Dana Republike, raznih antidejtonskih "zajedničkih organa", vrbovanja "srpskih predstavnika" u Sarajevu za posao uništenja Republike Srpske i slično. Samo mi jadni to ne razumemo. Prevarili nas Rusi. Bakir nas voli, a mi sve pogrešno razumemo zbog ruske propagande i smatramo da nam on preti. Mi smo svi paranoični i treba nam ona da nas povede na pravi put, a to je put ka izbegličkim naseljima u Srbiji ili put prihvatanja turske vere i poturčenja. Ejvala nam što smo radosni da nam tako "dobronamerna i prosvećena žena" ukazuje na naše zablude.