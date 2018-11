Kormak: Saradnja s Dodikom samo iz poštovanja prema Predsjedništvu

SARAJEVO - Ambasador Sjedinjenih Američkih Država Morin Kormak u povodu napuštanja BiH i odlaska s funkcije u oproštajnom intervjuu grupi novinara ocijenila je kako je za BiH ključno da se uspostavi vladavina prava, da bh. političari prestanu misliti o vlastitom interesu, te da će s novoizabranim članom Predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda Miloradom Dodikom sarađivati samo iz poštovanja prema instituciji Predsjedništva BiH.

"Ja sam ovdje da provodim politike Sjedinjenih Američkih Država, njene vlade, i te politike uključuju traženje odgovornosti od ljudi koji se nalaze pod raznoraznim sankcijama američke vlade. Kada je riječ o gospodinu Dodiku, to je zakon o sankcijama Zapadnom Balkanu. Osjećaj koji je jak u Vašingtonu jeste da Dejtonski mirovni sporazum ima ključnu ulogu ovdje, u Bosni i Hercegovini, i da to treba braniti. U budućnosti ćemo mi raditi sa gospodinom Dodikom kao izabranim članom Predsjedništva BiH iz poštovanja prema toj instituciji i ulozi koju on ima tamo. Isto tako ću reći, kao što sam rekla i ranije, ovo je pojedinačna sankcija protiv gospodina Dodika, nemamo nikakvih problema da sarađujemo sa Republikom Srpskom, sa građanima Republike Srpske, sa vlastima u Republici Srpskoj, na svim nivoima. Dakle, partnerstvo SAD i nastojanja da se pomogne BiH da ide naprijed, sve će se to nastaviti", rekla je Kormakova.

Govoreći o BiH, Kormak kaže da je to "zemlja puna potencijala, od prirodnih ljepota, do građana koji su, kada se nađu van njenih granica izuzetno uspješni".

To, kako navodi Kormak, pokazuje kako je jasno da građani ne koče napredak zemlje, već okvir u kome žive. Kad se u nekoj drugoj zemlji stave u okvir vladavine zakona i omogući posao oni procvjetaju. Ali, kako kaže, napredak BiH je spor, kako prema EU tako i NATO, piše "Radio Slobodna Evropa".

Ipak, kaže da u BiH ima dosta dobrih zakona koje treba samo početi primjenjivati.

"Jedna od stvari koje Bosna i Hercegovina ima u svoju korist jeste da imate dosta prilično dobrih zakona koje jednostavno treba provesti. Mislim da će u narednih nekoliko mjeseci uslijediti važni koraci – novi glavni tužilac će biti imenovan za državno Tužilaštvo, i to je uloga u kojoj, ako imate kandidata koji ima vještine i znanja, i hrabrost da se suoči sa sistemom, može donijeti ozbiljne promjene", rekla je između ostalog Kormakova, a prenosi "Radio Slobodna Evropa".