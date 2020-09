Korona poslala na biro više od 23.000 ljudi

BANJALUKA, SARAJEVO - Da je situacija izazvana virusom korona i te kako uzdrmala tržište rada u BiH, pokazuje podatak da je spisak zvanično nezaposlenih lica u proteklih nekoliko mjeseci povećan za više od 23.000 imena.

U februaru je posao tražilo 402.888 ljudi, nakon čega BiH, već od marta, zapljuskuje talas zaraženih, a time i restrikcije u poslovanju firmi, da bismo u zadnjem danu jula, što su i posljednji dostupni podaci, imali 426.252 nezaposlenih.

Bilo je i gore, poručuje Selvedin Šatorović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH, koji tvrdi da je, samo u martu i aprilu u FBiH bez posla ostalo do 40.000 ljudi, ali su ih poslodavci, po stabilizaciji stanja, odnosno ublažavanja mjera, počeli vraćati na radna mjesta.

"Svakako je i taj podatak od 23.364 ljudi, za koliko je povećana nezaposlenost, frapantan. Generalno, to pokazuje da BiH nije na adekvatan način uspjela odgovoriti izazovu koji se zove kovid-19. Istina je da je to u entitetu Republika Srpska urađeno na puno bolji način nego što je to slučaj bio u Federaciji BiH", rekao je Šatorović u izjavi za "Nezavisne novine".

Prema njegovim riječima, imajući u vidu sva dešavanja u Evropi i svijetu, gdje se očekuje novi talas virusa korona, ako ne bude pravovremene i adekvatne reakcije koja će situaciju preduprijediti, ova brojka bi mogla postati dva ili tri puta veća.

Da naše tržište rada zavisi i od stanja u ostalim državama, smatraju i u Privrednoj komori Republike Srpske, gdje kažu da situacija izazvana virusom korona i dalje utiče na privredu Srpske.

"Cjelokupna situacija, kada je u pitanju poslovanje naše privrede, ne zavisi samo od epidemiološke situacije u Republici Srpskoj i BiH, nego i od dešavanja na nama najznačajnijim tržištima, prvenstveno EU, odnosno tržištima sa kojima imamo najveću spoljnotrgovinsku razmjenu", pojašnjava u izjavi za "Nezavisne novine" Vladimir Blagojević, portparol Privredne komore Republike Srpske.

On podsjeća da je ova komora u proteklim mjesecima predlagala niz mjera čiji je cilj očuvanje radnih mjesta, ali i firmi, jer je, kako kaže, neophodno stvoriti uslove da radnici, kada sve ovo prođe, imaju gdje da rade.

"U velikom procentu mjere koje smo predložili Vlada RS je usvojila. Te mjere su očito dale rezultat, na način da u Srpskoj ne dođe do masovnijeg otpuštanja radnika", rekao je Blagojević.

Da nezaposlenost više raste u FBiH nego u Srpskoj, pokazuju i zvanični podaci Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine.

Kako je saopšteno iz ove agencije, posljednjeg dana jula u BiH su bile 426.252 osobe na evidencijama zavoda i službi zapošljavanje, a taj broj je, u odnosu na prethodni mjesec povećan za 4.952 osobe.

"Nezaposlenost se povećala u Federaciji BiH za 4.041 osobu (1,24 odsto), u Republici Srpskoj za 777 osoba (0,21 odsto) i u Brčko distriktu BiH za 134 osobe (1,92 odsto)", naveli su iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

Istovremeno, iz Agencije za statistiku BiH navode da je među nezaposlenima najmanje osoba višeg obrazovanja, tj. VŠS, a slijede polukvalifikovane osobe, njih 7.136.

"Uočava se da je najveći broj nezaposlenih osoba sa VKV i KV kvalifikacijom 135.591, zatim slijede osobe sa srednjom stručnom spremom - 124.550 i nekvalifikovane osobe - 112.139", saopšteno je iz Agencije za statistiku BiH.

Jedna frizerka iz Banjaluke kaže da je u strahu da ne ostane bez posla, jer je i mušterija sve manje u ovo doba korone.

"Promet nije kao nekad, moraju se poštovati i sve epidemiološke mjere, po jedno je u salonu, moramo sve dezinfikovati, nositi maske, tako da i to usporava proces rada. U strahu sam da ću, ako se ovako nastavi, završiti na birou ", kazala je ona.

Broj nezaposlenih u BiH

Februar 402.888

Juli 426.252