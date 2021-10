Korona zatrpala sudove i tužilaštva predmetima

BANJALUKA, SARAJEVO - Složena epidemiološka situacija usporila je rad pravosudnih institucija u BiH te je prošle godine povećan broj neriješenih predmeta, kako u sudovima, tako i u tužilaštvima.

To se može zaključiti iz Godišnjeg izvještaja za prošlu godinu Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTS) BiH. Trend smanjenja broja neriješenih predmeta u sudovima bilježen je svake godine, sve od 2012. do prošle, kada dolazi do preokreta. Ili, konkretnije, recimo, 2012. ih je u sudovima bilo čak 457.708, 2015. broj je bio 374.575, 2019. ih je zabilježeno 297.783, a prošle godine 303.069, što znači da su, nakon višegodišnjeg ohrabrujućeg trenda, sudije ponovo počele da se zatrpavaju.

Iz VSTS-a navode da su sudovi u planovima za rješavanje predmeta za 2020. godinu predvidjeli rješavanje njih 176.669, od čega je tokom 2020. godine riješeno 140.452 predmeta, čime je ostvaren procenat realizacije plana u iznosu od 80 odsto. Broj riješenih predmeta, dodaje se, manji je za 10 odsto u odnosu na 2019. godinu.

"Na ostvarivanje takvih rezultata svakako je uticalo proglašeno stanje nesreće, odnosno vanredne situacije u BiH, uzrokovano pojavom i širenjem virusa korona, tokom kojeg su sudovi radili u posebnim režimima rada", naveli su iz VSTS-a.

Sa druge strane, tužilaštva su, takođe, u proteklim godinama, istina sve do 2019, smanjivala broj neriješenih predmeta, a onda je te, ali i prošle, pandemijske godine, došlo do obrnutog trenda. "Broj neriješenih predmeta 31. decembra 2020. godine bio je 15.608, što je 15 odsto više u odnosu na broj neriješenih predmeta 31. decembra 2019. godine (13.546)", naveli su iz VSTS BiH. Statistika pokazuje da je rastao i broj starih neriješenih predmeta u tužilaštvima - 2019. godine bilo ih je 4.858, a prošle čak 5.464.

Zoran Bulatović, glavni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, ističe da rješavanje starih predmeta predstavlja apsolutni prioritet u radu Tužilaštva, a svi tužioci su u obavezi da posebnu pažnju posvete rješavanju ovih predmeta do kraja godine. Dodao je da ovi predmeti ne predstavljaju problem u radu ovog tužilaštva. "Sa posljednjim danom prošle godine, Okružno javno tužilaštvo Banjaluka imalo je u radu 339 predmeta iz kategorije starih predmeta te 42 predmeta u kojima ne postoji mogućnost okončanja postupka, jer su za osumnjičenim licima raspisane potjernice. Na osnovu statističkih pokazatelja u devet mjeseci ove godine, od spomenutih 339 predmeta, riješeno je ukupno 237 starih predmeta, dok su u radu ostala još 102 predmeta", rekao je Bulatović u izjavi za "Nezavisne novine".

Bulatović je potvrdio da je na dinamiku rješavanja starih predmeta u prošloj godini uticala pandemija kovida-19, zbog koje je Tužilaštvo više mjeseci radilo u složenim uslovima, sa skraćenim radnim vremenom, redukovanim brojem tužilaca i zaposlenih, a rješavani su prioritetni predmeti.

Banjalučki advokat Milan Petković rekao je da je jedan od problema i nedovoljan broj sudija u sudovima u BiH te zaposlenih u tužilaštvima. "To je jedan od velikih problema kada je riječ o neriješenim predmetima, te kada govorimo o sporosti u radu ovih institucija. Na drugoj strani, prošle godine se nije radilo nekoliko mjeseci, nakon čega se ušlo u fazu godišnjih odmora te je i to jedan od razloga zašto je povećan broj neriješenih predmeta", naveo je Petković u izjavi za "Nezavisne novine".